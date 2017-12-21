المملكة أكدت أنه ليس سعوديًّا.. "الإرهابي المحتمل" وقصة سترة الإسعاف الأمريكية

نشرتها وسائل إعلام.. عليها علم أمريكي وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى"

بثّت وسائل إعلام أمريكية صورًا لـ"الإرهابي المحتمل" الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية، في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، والذي أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، الثلاثاء أنه "ليس مواطنًا سعوديًّا".

وحسب موقع "الحرة"، كان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية أعلنوا، الاثنين، القبض على "إرهابي محتمل"، في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، وزعموا أنه سعودي الجنسية له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.

وذكرت السفارة، على حسابها بـ"تويتر"، أنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدةً أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطنًا سعوديًّا".

وأضافت: "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".

قصة سترة الإسعاف

وكان قائد قطاع "يوما" للحدود، كريس كليم، قال إن "المشتبه به دخل الولايات المتحدة ليلة الخميس، وعمره 21 عامًا".

ونشر "كليم" صورًا مموهة الوجه للمشتبه به وهو يرتدي سترة عليها علم أمريكي، وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: إن المشتبه به دخل البلاد بعد عبوره الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير قانوني.

ونقلت "فوكس نيوز" عن توماس مايرز رئيس وحدة إسعاف مقاطعة أونيدا الوسطى قوله: إن الرجل "لا ينتمي للمجموعة"، وأنه "لا يعرف كيف حصل على السترة".

وأضاف "مايرز": لدينا سياسات مطبقة عندما يغادر الموظف وظيفته نسترد جميع الممتلكات والملابس، ولكن تلك السترة تحديدًا استخدمناها لمدة 10 سنوات تقريبًا، وهو ما يسبق وقت التحاقي بالإسعاف بفترة طويلة.. لذلك وفي غضون عشر سنوات ربما تكون سترة أو أخرى قد تسللت عبر أحد الثغرات".

كما بثت وسائل إعلام صورًا لسترة الإسعاف الجديدة الصفراء والسترة القديمة التي كان يرتديها الرجل.