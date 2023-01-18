بهدفين.. الأهلي يعبر عقبة الوحدة ويتأهل لملاقاة النصر

تأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي لدور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه مساء اليوم على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة.

بدأ الوحدة متحفزًا وتمكن من وضع البصمة الأولى بتسجيله هدف الأسبقية عبر الظهير الأيسر عبدالله الزوري عند الدقيقة الثامنة، مستغلاً سوء التغطية الدفاعية ليترجم الكرة في الشباك.

وعاد عمر السومة بالنادي الأهلي عند الدقيقة 26 من ركلة جزاء تمكن من تسجيلها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني واستمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 68 عندما ظهر تفاريس ديجانيني بكرة جميلة اخترق بها دفاعات الوحدة وقدمها عرضية للوافد الجديد الألماني ماركو أكملها الأخير بلمسة واحدة في الشباك، معلنًا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف للوحدة.

استمرت النتيجة حتى أطلق حكم المواجهة صافرته، وبالتالي تأهل الأهلي للدور نصف النهائي ضاربًا موعدًا مع النصر.