النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور تعقد اجتماعها الثاني

العميد "الكناني" أثنى فيها على جهود اللجنة مثمناً دورهم في المرحلة الماضية

عقدت اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور اجتماعها الثاني لمناقشة الاستعدادات الإعلامية لتغطية الملتقى، وذلك بحضور العميد علي بن أحمد الكناني المشرف على اللجان في الملتقى ورئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان بن محمد المرحبي، ورئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى أحمد بن علي الخيري.

تناول الاجتماع المحاور التالية: مناقشة التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصياغة الخبر والتدقيق اللغوي واعتماد النشر من اللجنة المكلفة بالاعتماد قبل النشر وكذلك توحيد الهوية البصرية لشعار الملتقى المعتمد وكذلك اللوحات الإعلانية والدعائية.

وقد تخلل الاجتماع كلمة المشرف على لجان الملتقى العميد علي الكناني أثنى فيها على جهود اللجنة الإعلامية مثمناً دورهم في المرحلة الماضية، وموضحاً متابعة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع لأعمال اللجنة الإعلامية لتأدية رسالتها في إظهار الملتقى بالمظهر المشرف.

ووجه الكناني شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه لجميع اللجان العاملة بالملتقى، وكذلك دعم وتوجيه المشرف العام على الملتقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي.

ومن جهة، أخرى أوضح رئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان المرحبي أن جميع إمكانيات المركز الحضاري جاهزة لاستقبال الحدث المهم في المحافظة معرباً عن شكره لرئيس بلدية القنفذة وجميع بلديات المحافظة لتعاونهم.

فيما استعرض رئيس اللجنة الإعلامية أحمد الخيري توصيات الاجتماع وحث على العمل بروح الفريق الواحد.

كما شارك خلال الاجتماع نائب المشرف العام للجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الدكتورة هالة المطيري بكلمة عبر الاتصال الصوتي قدمت خلالها الشكر والتقدير للجنة الإعلامية على جهودها المتميزة في التقارير الصحفية.

بعد ذلك قام أعضاء اللجنة الإعلامية بجولة على مرافق المركز الحضاري شملت المعرض وقاعة الاجتماعات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور تعقد اجتماعها الثاني
سبق

عقدت اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور اجتماعها الثاني لمناقشة الاستعدادات الإعلامية لتغطية الملتقى، وذلك بحضور العميد علي بن أحمد الكناني المشرف على اللجان في الملتقى ورئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان بن محمد المرحبي، ورئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى أحمد بن علي الخيري.

تناول الاجتماع المحاور التالية: مناقشة التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصياغة الخبر والتدقيق اللغوي واعتماد النشر من اللجنة المكلفة بالاعتماد قبل النشر وكذلك توحيد الهوية البصرية لشعار الملتقى المعتمد وكذلك اللوحات الإعلانية والدعائية.

وقد تخلل الاجتماع كلمة المشرف على لجان الملتقى العميد علي الكناني أثنى فيها على جهود اللجنة الإعلامية مثمناً دورهم في المرحلة الماضية، وموضحاً متابعة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع لأعمال اللجنة الإعلامية لتأدية رسالتها في إظهار الملتقى بالمظهر المشرف.

ووجه الكناني شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه لجميع اللجان العاملة بالملتقى، وكذلك دعم وتوجيه المشرف العام على الملتقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي.

ومن جهة، أخرى أوضح رئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان المرحبي أن جميع إمكانيات المركز الحضاري جاهزة لاستقبال الحدث المهم في المحافظة معرباً عن شكره لرئيس بلدية القنفذة وجميع بلديات المحافظة لتعاونهم.

فيما استعرض رئيس اللجنة الإعلامية أحمد الخيري توصيات الاجتماع وحث على العمل بروح الفريق الواحد.

كما شارك خلال الاجتماع نائب المشرف العام للجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الدكتورة هالة المطيري بكلمة عبر الاتصال الصوتي قدمت خلالها الشكر والتقدير للجنة الإعلامية على جهودها المتميزة في التقارير الصحفية.

بعد ذلك قام أعضاء اللجنة الإعلامية بجولة على مرافق المركز الحضاري شملت المعرض وقاعة الاجتماعات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:41 PM

اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور تعقد اجتماعها الثاني

العميد "الكناني" أثنى فيها على جهود اللجنة مثمناً دورهم في المرحلة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
141

عقدت اللجنة الإعلامية لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور اجتماعها الثاني لمناقشة الاستعدادات الإعلامية لتغطية الملتقى، وذلك بحضور العميد علي بن أحمد الكناني المشرف على اللجان في الملتقى ورئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان بن محمد المرحبي، ورئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى أحمد بن علي الخيري.

تناول الاجتماع المحاور التالية: مناقشة التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصياغة الخبر والتدقيق اللغوي واعتماد النشر من اللجنة المكلفة بالاعتماد قبل النشر وكذلك توحيد الهوية البصرية لشعار الملتقى المعتمد وكذلك اللوحات الإعلانية والدعائية.

وقد تخلل الاجتماع كلمة المشرف على لجان الملتقى العميد علي الكناني أثنى فيها على جهود اللجنة الإعلامية مثمناً دورهم في المرحلة الماضية، وموضحاً متابعة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع لأعمال اللجنة الإعلامية لتأدية رسالتها في إظهار الملتقى بالمظهر المشرف.

ووجه الكناني شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه لجميع اللجان العاملة بالملتقى، وكذلك دعم وتوجيه المشرف العام على الملتقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي.

ومن جهة، أخرى أوضح رئيس المجلس البلدي بالقنفذة سليمان المرحبي أن جميع إمكانيات المركز الحضاري جاهزة لاستقبال الحدث المهم في المحافظة معرباً عن شكره لرئيس بلدية القنفذة وجميع بلديات المحافظة لتعاونهم.

فيما استعرض رئيس اللجنة الإعلامية أحمد الخيري توصيات الاجتماع وحث على العمل بروح الفريق الواحد.

كما شارك خلال الاجتماع نائب المشرف العام للجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الدكتورة هالة المطيري بكلمة عبر الاتصال الصوتي قدمت خلالها الشكر والتقدير للجنة الإعلامية على جهودها المتميزة في التقارير الصحفية.

بعد ذلك قام أعضاء اللجنة الإعلامية بجولة على مرافق المركز الحضاري شملت المعرض وقاعة الاجتماعات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة