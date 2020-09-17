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"القويحص" يتفقد منتزه الجعرانة بمكة ويقف على مراحل الإنجاز وأعمال الحدائق

مساحته 850.000 م2 والمسطحات الخضراء 60.000 م2 محاطة بـ1000 نخلة

تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منتزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ للاطلاع على مراحل الإنجاز ومتابعة أعمال الحدائق والمرافق العامة.

وتبلغ مساحة منتزه الجعرانة بمكة المكرمة 850.000م2، ومساحة المسطحات الخضراء 60.000م2 محاطة بـ1000 نخلة، ويضم المنتزه ممرًا للمشاة بطول 2.500م طولي، كما يحتوي على ملاعب خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 10.500م2، بالإضافة إلى المدرجات المحيطة بالمنتزه.

وأكد أمين العاصمة المقدسة، ضرورة الاهتمام بصيانة الحدائق ودورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، والعمل على تشغيلها وفق أفضل الطرق لخدمة المواطنين ومرتادي الحدائق.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القويحص" يتفقد منتزه الجعرانة بمكة ويقف على مراحل الإنجاز وأعمال الحدائق
سبق

تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منتزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ للاطلاع على مراحل الإنجاز ومتابعة أعمال الحدائق والمرافق العامة.

وتبلغ مساحة منتزه الجعرانة بمكة المكرمة 850.000م2، ومساحة المسطحات الخضراء 60.000م2 محاطة بـ1000 نخلة، ويضم المنتزه ممرًا للمشاة بطول 2.500م طولي، كما يحتوي على ملاعب خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 10.500م2، بالإضافة إلى المدرجات المحيطة بالمنتزه.

وأكد أمين العاصمة المقدسة، ضرورة الاهتمام بصيانة الحدائق ودورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، والعمل على تشغيلها وفق أفضل الطرق لخدمة المواطنين ومرتادي الحدائق.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
01:51 PM

"القويحص" يتفقد منتزه الجعرانة بمكة ويقف على مراحل الإنجاز وأعمال الحدائق

مساحته 850.000 م2 والمسطحات الخضراء 60.000 م2 محاطة بـ1000 نخلة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,533

تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منتزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ للاطلاع على مراحل الإنجاز ومتابعة أعمال الحدائق والمرافق العامة.

وتبلغ مساحة منتزه الجعرانة بمكة المكرمة 850.000م2، ومساحة المسطحات الخضراء 60.000م2 محاطة بـ1000 نخلة، ويضم المنتزه ممرًا للمشاة بطول 2.500م طولي، كما يحتوي على ملاعب خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 10.500م2، بالإضافة إلى المدرجات المحيطة بالمنتزه.

وأكد أمين العاصمة المقدسة، ضرورة الاهتمام بصيانة الحدائق ودورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، والعمل على تشغيلها وفق أفضل الطرق لخدمة المواطنين ومرتادي الحدائق.

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