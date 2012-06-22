قطر تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة بالدوحة الأمير منصور بن خالد

محمد بن عبدالرحمن أكد تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

تسلّم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدوحة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.