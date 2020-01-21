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15 مارس .. موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهلت أربعة فرق لهذا الدور، وهي الهلال، الأهلي، النصر، أبها.

وجاءت المباراتان على النحو التالي:

الأحد 15 مارس:

الهلال – أبها، تقام عند الساعة 6:40 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الأهلي - النصر، تقام عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كأس الملك لجنة المسابقات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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15 مارس .. موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس الملك
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهلت أربعة فرق لهذا الدور، وهي الهلال، الأهلي، النصر، أبها.

وجاءت المباراتان على النحو التالي:

الأحد 15 مارس:

الهلال – أبها، تقام عند الساعة 6:40 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الأهلي - النصر، تقام عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:23 PM

15 مارس .. موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهلت أربعة فرق لهذا الدور، وهي الهلال، الأهلي، النصر، أبها.

وجاءت المباراتان على النحو التالي:

الأحد 15 مارس:

الهلال – أبها، تقام عند الساعة 6:40 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الأهلي - النصر، تقام عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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