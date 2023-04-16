أكدت وزارة التعليم أنه سيتاح لطلاب وطالبات المتوقع تخرجهم المستوى "السادس" تقويم بديل في أقرب وقت لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي. جاء ذلك في تعليق للوزارة بعد القرار الذي صدر اليوم المتضمن نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية. وبينت الوازة أنها ستحدد الآلية لذلك لاحقًا مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب أعمال درجات السنة والتقويم الختامي بكل مقرر دراسي. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن اليوم نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية. وغرد قائلاً: استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

"التعليم": تقويم بديل للثالث ثانوي لمن يرغب في تحسين "السادس" قاسم الخبراني سبق 2020-04-16 أكدت وزارة التعليم أنه سيتاح لطلاب وطالبات المتوقع تخرجهم المستوى "السادس" تقويم بديل في أقرب وقت لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.



جاء ذلك في تعليق للوزارة بعد القرار الذي صدر اليوم المتضمن نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.



وبينت الوازة أنها ستحدد الآلية لذلك لاحقًا مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب أعمال درجات السنة والتقويم الختامي بكل مقرر دراسي.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن اليوم نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.



وغرد قائلاً: استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 07:08 PM

"التعليم": تقويم بديل للثالث ثانوي لمن يرغب في تحسين "السادس" أكدت أن الآلية ستحدد لاحقًا مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا





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أكدت وزارة التعليم أنه سيتاح لطلاب وطالبات المتوقع تخرجهم المستوى "السادس" تقويم بديل في أقرب وقت لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.



جاء ذلك في تعليق للوزارة بعد القرار الذي صدر اليوم المتضمن نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.



وبينت الوازة أنها ستحدد الآلية لذلك لاحقًا مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب أعمال درجات السنة والتقويم الختامي بكل مقرر دراسي.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن اليوم نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.



وغرد قائلاً: استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.