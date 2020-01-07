تحطم طائرة عسكرية باكستانية ومقتل طياريها خلال مهمة تدريبية

لجنة تحقيق تبحث سبب الحادثة

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الباكستانية، اليوم (الثلاثاء) قرب قاعدة جوية، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية أن الطائرة، وهي من طراز إف.تي-7، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن لجنة تحقيق ستبحث سبب تحطم الطائرة.