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الرياض.. مدير تعليم الشرق يدشن مبادرة "ارتقاء" بالمدارس

إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية 2030

نظّمت وحدة الشراكة بمكتب التعليم بشرق الرياض برنامجاً تدريبياً لثلاثين رائد شراكة بمدارس المكتب، على مدى يومين بمدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية؛ للتعريف بمبادرة "ارتقاء"، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي يقودها الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، حفظه الله.

وتهدف هذه المبادرة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع في العملية التعليمية والتربوية؛ حيث اشتمل البرنامج على عدة محاور؛ وهي: مفهوم الشراكة وأهميتها وأهدافها، وأنماط الشراكات وآليات تفعيلها، وطرق التواصل مع أولياء الأمور، وكذلك عناصر تهيئة البيئة المدرسية لإنجاح الشراكة والسمات والمهارات المطلوب توفرها في رائد الشراكة؛ لتحقيق شراكة وتواصل فاعل مع أولياء الأمور والتخطيط لبناء شراكة فاعلة مع أولياء الأمور.

وتم خلال البرنامج عرض بعض التجارب العالمية والمحلية المميزة في مجال آليات التفاعل مع أولياء الأمور، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبدالله العنزي، ومشرفي النشاط الطلابي طلال العنزي وعبدالرحمن الزهراني.

وأوضح "الزهراني" في كلمته لرواد الشراكة، أننا نعاني غياب دور الأسرة، وأنتم الوقود المحرك لاستثمار المبادرة وترجمتها واقعاً ملموساً يعزز الروابط والتكامل بين جميع الأطراف؛ بما ينعكس على المجتمع بأكمله.

وأكد "الزهراني" أن هذه المبادرة سوف تُسهم -بإذن الله- في توثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحسين الجودة في الأداء التعليمي، وتعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتنمية القيم ومهارات الحياة لدى المتعلمين، والمشاركة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدرسة، والإسهام في تحسين عملية تعليم الطلاب وتعلمهم.

وأوضح أن الشراكة قد حددت ضوابط مشاركات الأسرة والمجتمع مع المدرسة؛ بحيث تكون المشاركات متوافقة مع أنظمة الدولة، وخالية من المخالفات الشرعية، وأن تتلاءم مع أعراف المجتمع وتقاليده وعاداته الثقافية والاجتماعية، وأن يلتزم المشاركون باللوائح والتعاميم المنظمة، وأن تكون مناسبة للفئة المستهدفة من حيث خصائص النمو ومراعاة الفروق الفردية، وأن تحقق شروط الأمن والسلامة والتنسيق مع إدارة المدرسة في تنفيذ جميع المشاركات.

وفي ختام البرنامج تم تكريم قائد مدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية علي الدهري لاستضافة البرنامج، ومقدم الدورة عبدالله العنزي ورواد الشراكة، ثم التقطت الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الرياض.. مدير تعليم الشرق يدشن مبادرة "ارتقاء" بالمدارس
سبق

نظّمت وحدة الشراكة بمكتب التعليم بشرق الرياض برنامجاً تدريبياً لثلاثين رائد شراكة بمدارس المكتب، على مدى يومين بمدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية؛ للتعريف بمبادرة "ارتقاء"، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي يقودها الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، حفظه الله.

وتهدف هذه المبادرة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع في العملية التعليمية والتربوية؛ حيث اشتمل البرنامج على عدة محاور؛ وهي: مفهوم الشراكة وأهميتها وأهدافها، وأنماط الشراكات وآليات تفعيلها، وطرق التواصل مع أولياء الأمور، وكذلك عناصر تهيئة البيئة المدرسية لإنجاح الشراكة والسمات والمهارات المطلوب توفرها في رائد الشراكة؛ لتحقيق شراكة وتواصل فاعل مع أولياء الأمور والتخطيط لبناء شراكة فاعلة مع أولياء الأمور.

وتم خلال البرنامج عرض بعض التجارب العالمية والمحلية المميزة في مجال آليات التفاعل مع أولياء الأمور، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبدالله العنزي، ومشرفي النشاط الطلابي طلال العنزي وعبدالرحمن الزهراني.

وأوضح "الزهراني" في كلمته لرواد الشراكة، أننا نعاني غياب دور الأسرة، وأنتم الوقود المحرك لاستثمار المبادرة وترجمتها واقعاً ملموساً يعزز الروابط والتكامل بين جميع الأطراف؛ بما ينعكس على المجتمع بأكمله.

وأكد "الزهراني" أن هذه المبادرة سوف تُسهم -بإذن الله- في توثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحسين الجودة في الأداء التعليمي، وتعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتنمية القيم ومهارات الحياة لدى المتعلمين، والمشاركة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدرسة، والإسهام في تحسين عملية تعليم الطلاب وتعلمهم.

وأوضح أن الشراكة قد حددت ضوابط مشاركات الأسرة والمجتمع مع المدرسة؛ بحيث تكون المشاركات متوافقة مع أنظمة الدولة، وخالية من المخالفات الشرعية، وأن تتلاءم مع أعراف المجتمع وتقاليده وعاداته الثقافية والاجتماعية، وأن يلتزم المشاركون باللوائح والتعاميم المنظمة، وأن تكون مناسبة للفئة المستهدفة من حيث خصائص النمو ومراعاة الفروق الفردية، وأن تحقق شروط الأمن والسلامة والتنسيق مع إدارة المدرسة في تنفيذ جميع المشاركات.

وفي ختام البرنامج تم تكريم قائد مدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية علي الدهري لاستضافة البرنامج، ومقدم الدورة عبدالله العنزي ورواد الشراكة، ثم التقطت الصور التذكارية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:35 AM

الرياض.. مدير تعليم الشرق يدشن مبادرة "ارتقاء" بالمدارس

إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت وحدة الشراكة بمكتب التعليم بشرق الرياض برنامجاً تدريبياً لثلاثين رائد شراكة بمدارس المكتب، على مدى يومين بمدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية؛ للتعريف بمبادرة "ارتقاء"، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي يقودها الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، حفظه الله.

وتهدف هذه المبادرة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع في العملية التعليمية والتربوية؛ حيث اشتمل البرنامج على عدة محاور؛ وهي: مفهوم الشراكة وأهميتها وأهدافها، وأنماط الشراكات وآليات تفعيلها، وطرق التواصل مع أولياء الأمور، وكذلك عناصر تهيئة البيئة المدرسية لإنجاح الشراكة والسمات والمهارات المطلوب توفرها في رائد الشراكة؛ لتحقيق شراكة وتواصل فاعل مع أولياء الأمور والتخطيط لبناء شراكة فاعلة مع أولياء الأمور.

وتم خلال البرنامج عرض بعض التجارب العالمية والمحلية المميزة في مجال آليات التفاعل مع أولياء الأمور، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبدالله العنزي، ومشرفي النشاط الطلابي طلال العنزي وعبدالرحمن الزهراني.

وأوضح "الزهراني" في كلمته لرواد الشراكة، أننا نعاني غياب دور الأسرة، وأنتم الوقود المحرك لاستثمار المبادرة وترجمتها واقعاً ملموساً يعزز الروابط والتكامل بين جميع الأطراف؛ بما ينعكس على المجتمع بأكمله.

وأكد "الزهراني" أن هذه المبادرة سوف تُسهم -بإذن الله- في توثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحسين الجودة في الأداء التعليمي، وتعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتنمية القيم ومهارات الحياة لدى المتعلمين، والمشاركة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدرسة، والإسهام في تحسين عملية تعليم الطلاب وتعلمهم.

وأوضح أن الشراكة قد حددت ضوابط مشاركات الأسرة والمجتمع مع المدرسة؛ بحيث تكون المشاركات متوافقة مع أنظمة الدولة، وخالية من المخالفات الشرعية، وأن تتلاءم مع أعراف المجتمع وتقاليده وعاداته الثقافية والاجتماعية، وأن يلتزم المشاركون باللوائح والتعاميم المنظمة، وأن تكون مناسبة للفئة المستهدفة من حيث خصائص النمو ومراعاة الفروق الفردية، وأن تحقق شروط الأمن والسلامة والتنسيق مع إدارة المدرسة في تنفيذ جميع المشاركات.

وفي ختام البرنامج تم تكريم قائد مدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية علي الدهري لاستضافة البرنامج، ومقدم الدورة عبدالله العنزي ورواد الشراكة، ثم التقطت الصور التذكارية.

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