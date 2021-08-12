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المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

تحضيرًا للبطولة الخليجية

اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.

ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة
سبق

اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.

ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:25 PM

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

تحضيرًا للبطولة الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.

ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".

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