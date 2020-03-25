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"بلدية ضباء" تطلق مبادرة "اترك مسافة" للحفاظ على صحة مرتادي مراكز التسوق

نفذت العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

تواصل بلدية محافظة ضباء جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال تنفيذ العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حرصًا على حماية المواطنين والمقيمين، عبر جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا.

وتفصيلاً، بيّنت بلدية ضباء أنها تواصل في الصدد ذاته تكثيف جولاتها الرقابية على المطاعم للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة.

وأشارت إلى أنها قامت بإلزام المراكز ‫التسويقية والتموينية بوضع إشارات إرشادية تحت شعار "أترك مسافة" للحفاظ على مسافة بين المتسوقين لا تقل عن المترين، خصوصًا عند كاونترات المحاسبة بالإضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة وتخصيص مواد التعقيم كالمناديل وسائل التعقيم والقفازات للمتسوقين.

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"بلدية ضباء" تطلق مبادرة "اترك مسافة" للحفاظ على صحة مرتادي مراكز التسوق
سبق

تواصل بلدية محافظة ضباء جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال تنفيذ العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حرصًا على حماية المواطنين والمقيمين، عبر جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا.

وتفصيلاً، بيّنت بلدية ضباء أنها تواصل في الصدد ذاته تكثيف جولاتها الرقابية على المطاعم للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة.

وأشارت إلى أنها قامت بإلزام المراكز ‫التسويقية والتموينية بوضع إشارات إرشادية تحت شعار "أترك مسافة" للحفاظ على مسافة بين المتسوقين لا تقل عن المترين، خصوصًا عند كاونترات المحاسبة بالإضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة وتخصيص مواد التعقيم كالمناديل وسائل التعقيم والقفازات للمتسوقين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:36 PM

"بلدية ضباء" تطلق مبادرة "اترك مسافة" للحفاظ على صحة مرتادي مراكز التسوق

نفذت العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تواصل بلدية محافظة ضباء جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال تنفيذ العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حرصًا على حماية المواطنين والمقيمين، عبر جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا.

وتفصيلاً، بيّنت بلدية ضباء أنها تواصل في الصدد ذاته تكثيف جولاتها الرقابية على المطاعم للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة.

وأشارت إلى أنها قامت بإلزام المراكز ‫التسويقية والتموينية بوضع إشارات إرشادية تحت شعار "أترك مسافة" للحفاظ على مسافة بين المتسوقين لا تقل عن المترين، خصوصًا عند كاونترات المحاسبة بالإضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة وتخصيص مواد التعقيم كالمناديل وسائل التعقيم والقفازات للمتسوقين.

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