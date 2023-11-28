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انطلاق المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للتمريض 28 ديسمبر المقبل

تحت شعار "أفق جديد.. رحلة نحو رؤية 2030"

تنظم الجمعية السعودية للتمريض المهني، المؤتمر العلمي الدولي الأول للجمعية، تحت شعار "أفق جديد لمهنة التمريض السعودية: رحلة نحو رؤية 2030"، برعاية وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلال.

ويوافق المؤتمر يومي 28-29 ديسمبر المقبل، ويناقش أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال التمريض، ووضع رؤية للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنّي أجود الخدمات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال التمريض، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للتمريض أن المؤتمر يطرح العديد من المواضيع الهامة مثل مستقبل التمريض في القيادة وتمكين التمريض وتعزيز القدرة في التمريض، بالإضافة إلى توسيع الأدوار في تخصصات التمريض والقبالة واستعراض تجارب نجاح منسوبيها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الجمعية: "يعد تسليط الضوء في مؤتمر الجمعية على مدى أهمية دورنا وتطلعاتنا في هذا المجال؛ حيث شهدنا ارتفاعًا في المشاركة وصنع الفرق من قبل الزملاء المختصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في كل من الشرق الأوسط والمنطقة، وسنحرص على العمل لتحقيق أهدافنا لقيادة المجتمع الوطني، وسنرى إلى جانب مشاركة المعرفة والخبرات الشخصية المحلية مشاركات حية من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للتمريض 28 ديسمبر المقبل
سبق

تنظم الجمعية السعودية للتمريض المهني، المؤتمر العلمي الدولي الأول للجمعية، تحت شعار "أفق جديد لمهنة التمريض السعودية: رحلة نحو رؤية 2030"، برعاية وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلال.

ويوافق المؤتمر يومي 28-29 ديسمبر المقبل، ويناقش أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال التمريض، ووضع رؤية للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنّي أجود الخدمات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال التمريض، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للتمريض أن المؤتمر يطرح العديد من المواضيع الهامة مثل مستقبل التمريض في القيادة وتمكين التمريض وتعزيز القدرة في التمريض، بالإضافة إلى توسيع الأدوار في تخصصات التمريض والقبالة واستعراض تجارب نجاح منسوبيها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الجمعية: "يعد تسليط الضوء في مؤتمر الجمعية على مدى أهمية دورنا وتطلعاتنا في هذا المجال؛ حيث شهدنا ارتفاعًا في المشاركة وصنع الفرق من قبل الزملاء المختصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في كل من الشرق الأوسط والمنطقة، وسنحرص على العمل لتحقيق أهدافنا لقيادة المجتمع الوطني، وسنرى إلى جانب مشاركة المعرفة والخبرات الشخصية المحلية مشاركات حية من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
05:45 PM

انطلاق المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للتمريض 28 ديسمبر المقبل

تحت شعار "أفق جديد.. رحلة نحو رؤية 2030"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية للتمريض المهني، المؤتمر العلمي الدولي الأول للجمعية، تحت شعار "أفق جديد لمهنة التمريض السعودية: رحلة نحو رؤية 2030"، برعاية وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلال.

ويوافق المؤتمر يومي 28-29 ديسمبر المقبل، ويناقش أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال التمريض، ووضع رؤية للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنّي أجود الخدمات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال التمريض، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للتمريض أن المؤتمر يطرح العديد من المواضيع الهامة مثل مستقبل التمريض في القيادة وتمكين التمريض وتعزيز القدرة في التمريض، بالإضافة إلى توسيع الأدوار في تخصصات التمريض والقبالة واستعراض تجارب نجاح منسوبيها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الجمعية: "يعد تسليط الضوء في مؤتمر الجمعية على مدى أهمية دورنا وتطلعاتنا في هذا المجال؛ حيث شهدنا ارتفاعًا في المشاركة وصنع الفرق من قبل الزملاء المختصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في كل من الشرق الأوسط والمنطقة، وسنحرص على العمل لتحقيق أهدافنا لقيادة المجتمع الوطني، وسنرى إلى جانب مشاركة المعرفة والخبرات الشخصية المحلية مشاركات حية من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم".

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