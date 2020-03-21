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(ناسا) تعلق العمل على بناء صاروخ ومركبات "أوراين" بسبب كورونا

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المجتمع المحيط به

علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "آرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأبان رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، في تصريح له مساء أمس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأفاد أن قرار الإغلاق لمركز ستينيس جاء بعد ارتفاع عدد حالات المصابة بكوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس.

ولفت النظر إلى أن الوكالة ستعلق مؤقتاً إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق من ناسا والمتعهدون إغلاقاً منظماً يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

فيروس كورونا الجديد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

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(ناسا) تعلق العمل على بناء صاروخ ومركبات "أوراين" بسبب كورونا
سبق

علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "آرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأبان رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، في تصريح له مساء أمس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأفاد أن قرار الإغلاق لمركز ستينيس جاء بعد ارتفاع عدد حالات المصابة بكوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس.

ولفت النظر إلى أن الوكالة ستعلق مؤقتاً إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق من ناسا والمتعهدون إغلاقاً منظماً يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:30 AM

(ناسا) تعلق العمل على بناء صاروخ ومركبات "أوراين" بسبب كورونا

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المجتمع المحيط به

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "آرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأبان رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، في تصريح له مساء أمس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأفاد أن قرار الإغلاق لمركز ستينيس جاء بعد ارتفاع عدد حالات المصابة بكوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس.

ولفت النظر إلى أن الوكالة ستعلق مؤقتاً إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق من ناسا والمتعهدون إغلاقاً منظماً يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

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