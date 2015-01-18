"تعليم القنفذة" ينظم ورش عمل لإعداد مجموعة من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية

تستهدف الارتقاء بالمهام التعليمية والإدارية ضمن مبادرة "قدوة في العالم الرقمي"

تُنظم إدارة تعليم القنفذة ورش عمل لإعداد مجموعة من الخدمات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية والتي تأتي ضمن مبادرات الإدارة (قريبون منك) و(منصة عطاء التطوعية) التي تشارك بها إدارة تعليم القنفذة في مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي).

هذا وقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ما توصلت له الجهات المختصة في أقسام الإدارة من الخدمات الإدارية والتربوية التي تخدم المستفيدين وتختصر العديد من الإجراءات.

وقال مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي إن التحول الرقمي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها ما يلي :

الارتقاء بمستوى أداء المهام التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المنافع والخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التعليمية وتحسين مخرجات العملية التعليمية لتحقيق النتائج المطلوبة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة من حولنا، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لحل المشكلات والسعي للإبداع والتميز والتنافس سعيًا منها لاختصار الوقت والجهد في تقديم الخدمات الإدارية والتربوية.

ووجّه "الزاحمي" خالص الشكر لكل الأقسام المشاركة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق الإدارة أهدافها المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية إلى الجهود التي تبذلها في مجال التحول الرقمي.