رسالة "عقبة الشعف" ببلقرن: نمر يفترس رجلاً.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لعملية انتشال معنونة برسالة "مقتل شخص بعد أن هاجمه نمر في عقبة شعف بلقرن". فيما أكدت مصادر "سبق" عدم صحة الرسالة المتداوَلة حول افتراس النمر.



وتعود التفاصيل التي كشفتها مصادر "سبق" للأسبوع المنصرم؛ إذ توجَّه رجلان - وهما صديقان منذ الطفولة - للمناطق التهامية، وفي طريق عودتهما مساء مع عقبة "الشعف" في محافظة بلقرن طلب أحدهما التوقُّف في منتصف العقبة لقضاء حاجته، وبالفعل ترجل من المركبة، وعند تأخُّر عودته بدأ مرافقة بالبحث عنه، ولكنه لم يجد له أثرًا، خصوصًا مع الظلام الدامس والضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة.



واستمر الرجل في البحث ساعات طويلة دون العثور عليه، وعند طلوع الفجر شاهد هوة سحيقة، تصل لقرابة ربع كيلومتر نزولاً؛ فأبلغ عمليات الدفاع المدني؛ فحضر رجالها للموقع، ووجدوا الرجل قد سقط من هذا الارتفاع الشاهق، وتم انتشاله بواسطة الحبال بعد أن فارق الحياة -رحمه الله-.



وتولت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، وتم دفن المتوفَّى في مركز عفراء بمحافظة بلقرن الثلاثاء. فيما أوضحت المصادر أن المتوفَّى في بداية الأربعينيات من العمر.