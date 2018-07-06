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بريطانيا.. الشرطة تفحص فندقاً في موقع تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من "سالزبري"

أكدت تقارير صحفية أن أفراداً من الشرطة البريطانية، ظهروا وهم يرتدون سترات واقية ويدخلون فندقاً صغيراً، اليوم، في بلدة إيمزبري في جنوب غرب البلاد؛ حيث عُثِر على شخصين في حالة حرجة بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وبحسب "رويترز"، تَفَحّصت الشرطة المنطقة، بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من سالزبري؛ حيث تَعَرّض الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لهجوم في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن مراسلها لاحظ أربعة محققين وهم يدخلون المبنى مرتدين سترات واقية.

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بريطانيا.. الشرطة تفحص فندقاً في موقع تسمم جديد بغاز نوفيتشوك
سبق

أكدت تقارير صحفية أن أفراداً من الشرطة البريطانية، ظهروا وهم يرتدون سترات واقية ويدخلون فندقاً صغيراً، اليوم، في بلدة إيمزبري في جنوب غرب البلاد؛ حيث عُثِر على شخصين في حالة حرجة بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وبحسب "رويترز"، تَفَحّصت الشرطة المنطقة، بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من سالزبري؛ حيث تَعَرّض الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لهجوم في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن مراسلها لاحظ أربعة محققين وهم يدخلون المبنى مرتدين سترات واقية.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
07:08 PM

بريطانيا.. الشرطة تفحص فندقاً في موقع تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من "سالزبري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت تقارير صحفية أن أفراداً من الشرطة البريطانية، ظهروا وهم يرتدون سترات واقية ويدخلون فندقاً صغيراً، اليوم، في بلدة إيمزبري في جنوب غرب البلاد؛ حيث عُثِر على شخصين في حالة حرجة بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وبحسب "رويترز"، تَفَحّصت الشرطة المنطقة، بعد أن أصيب رجل وامرأة بالإعياء بالقرب من سالزبري؛ حيث تَعَرّض الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لهجوم في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن مراسلها لاحظ أربعة محققين وهم يدخلون المبنى مرتدين سترات واقية.

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