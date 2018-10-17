النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على 5 مكونات طبيعية لعلاج التهاب واحتقان الحنجرة

تخلط ثم تشرب وتؤكل محتوياتها مرتين يوميًّا

يرتفع معدل تعرض الشخص لالتهاب واحتقان الحنجرة وتبعاتهما، في موسم البرد، ومع اختلاف الأجواء، وتكثر زيارة الأطباء بحثًا عن العلاج، لكن البعض يفضل استخدام مواد ومكونات طبيعية للسيطرة على المرض.

وقال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني: إنه لعلاج التهابات واحتقان الحنجرة، يمكن عمل مشروب مكون من: زنجبيل جاف، وعسل وليمون، وأناناس ونعناع، بحيث توضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب، ويضاف نصف ليمونة، وكذلك خمس قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، وملعقة عسل.

وأضاف: "يضاف على هذه المكونات ماء حار ويترك ناقعًا 15 دقيقة، ثم يشرب وتؤكل المحتويات، مرتين يوميًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على 5 مكونات طبيعية لعلاج التهاب واحتقان الحنجرة
سبق

يرتفع معدل تعرض الشخص لالتهاب واحتقان الحنجرة وتبعاتهما، في موسم البرد، ومع اختلاف الأجواء، وتكثر زيارة الأطباء بحثًا عن العلاج، لكن البعض يفضل استخدام مواد ومكونات طبيعية للسيطرة على المرض.

وقال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني: إنه لعلاج التهابات واحتقان الحنجرة، يمكن عمل مشروب مكون من: زنجبيل جاف، وعسل وليمون، وأناناس ونعناع، بحيث توضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب، ويضاف نصف ليمونة، وكذلك خمس قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، وملعقة عسل.

وأضاف: "يضاف على هذه المكونات ماء حار ويترك ناقعًا 15 دقيقة، ثم يشرب وتؤكل المحتويات، مرتين يوميًّا".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
06:46 PM

تعرف على 5 مكونات طبيعية لعلاج التهاب واحتقان الحنجرة

تخلط ثم تشرب وتؤكل محتوياتها مرتين يوميًّا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,290

يرتفع معدل تعرض الشخص لالتهاب واحتقان الحنجرة وتبعاتهما، في موسم البرد، ومع اختلاف الأجواء، وتكثر زيارة الأطباء بحثًا عن العلاج، لكن البعض يفضل استخدام مواد ومكونات طبيعية للسيطرة على المرض.

وقال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني: إنه لعلاج التهابات واحتقان الحنجرة، يمكن عمل مشروب مكون من: زنجبيل جاف، وعسل وليمون، وأناناس ونعناع، بحيث توضع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في كوب، ويضاف نصف ليمونة، وكذلك خمس قطع صغيرة من الأناناس الطازج، وغصن نعناع طازج، وملعقة عسل.

وأضاف: "يضاف على هذه المكونات ماء حار ويترك ناقعًا 15 دقيقة، ثم يشرب وتؤكل المحتويات، مرتين يوميًّا".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,982
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,743

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة