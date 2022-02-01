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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وأمطار خفيفة ورياح على شرق المملكة ووسطها

ضباب في الصباح الباكر على المرتفعات وتكوُّن الصقيع على "جبل اللوز- علقان" بتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، مع فرصة تكوُّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وأمطار خفيفة ورياح على شرق المملكة ووسطها
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، مع فرصة تكوُّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:11 AM

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وأمطار خفيفة ورياح على شرق المملكة ووسطها

ضباب في الصباح الباكر على المرتفعات وتكوُّن الصقيع على "جبل اللوز- علقان" بتبوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، مع فرصة تكوُّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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