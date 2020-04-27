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"لاعبون بلا حدود – من السعودية" تطلق مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين

أطلق "لاعبون بلا حدود – من السعودية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين من عمر 12 عامًا وحتى 17 عامًا بغية مشاركتهم في خوض رحلة معرفية مختلفة بمجال الألعاب الإلكترونية.

وتهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة إلى تأهيل الناشئين من عمر 12 إلى 17 سنة وتمكينهم من عيش تجربة معرفية مختلفة تهدف إلى تعريفهم أكثر بالجانب التقني لتطوير الألعاب وذلك عبر تدريبهم على بيئات تطوير مختلفة بمشاركة مجموعة من المرشدين الخبراء في المجال.

وقد تضمن حدث لاعبون بلا حدود والذي يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم 3 مبادرات تهدف إلى تأهيل شباب الوطن وتمكينهم من عيش تجارب معرفية مختلفة في مجال الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحفيزهم لابتكار وتطوير ألعابهم الخاصة وإيجاد حلول رقمية في المجالات ذات الصلة. وتستهدف هذه المبادرات المطورين ورجال الأعمال والمستثمرين وعشاق الرياضة الإلكترونية بالإضافة إلى الأطفال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لاعبون بلا حدود – من السعودية" تطلق مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين
سبق

أطلق "لاعبون بلا حدود – من السعودية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين من عمر 12 عامًا وحتى 17 عامًا بغية مشاركتهم في خوض رحلة معرفية مختلفة بمجال الألعاب الإلكترونية.

وتهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة إلى تأهيل الناشئين من عمر 12 إلى 17 سنة وتمكينهم من عيش تجربة معرفية مختلفة تهدف إلى تعريفهم أكثر بالجانب التقني لتطوير الألعاب وذلك عبر تدريبهم على بيئات تطوير مختلفة بمشاركة مجموعة من المرشدين الخبراء في المجال.

وقد تضمن حدث لاعبون بلا حدود والذي يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم 3 مبادرات تهدف إلى تأهيل شباب الوطن وتمكينهم من عيش تجارب معرفية مختلفة في مجال الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحفيزهم لابتكار وتطوير ألعابهم الخاصة وإيجاد حلول رقمية في المجالات ذات الصلة. وتستهدف هذه المبادرات المطورين ورجال الأعمال والمستثمرين وعشاق الرياضة الإلكترونية بالإضافة إلى الأطفال.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:25 AM

"لاعبون بلا حدود – من السعودية" تطلق مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق "لاعبون بلا حدود – من السعودية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسابقة "اصنعها والعبها" للناشئين من عمر 12 عامًا وحتى 17 عامًا بغية مشاركتهم في خوض رحلة معرفية مختلفة بمجال الألعاب الإلكترونية.

وتهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة إلى تأهيل الناشئين من عمر 12 إلى 17 سنة وتمكينهم من عيش تجربة معرفية مختلفة تهدف إلى تعريفهم أكثر بالجانب التقني لتطوير الألعاب وذلك عبر تدريبهم على بيئات تطوير مختلفة بمشاركة مجموعة من المرشدين الخبراء في المجال.

وقد تضمن حدث لاعبون بلا حدود والذي يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم 3 مبادرات تهدف إلى تأهيل شباب الوطن وتمكينهم من عيش تجارب معرفية مختلفة في مجال الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحفيزهم لابتكار وتطوير ألعابهم الخاصة وإيجاد حلول رقمية في المجالات ذات الصلة. وتستهدف هذه المبادرات المطورين ورجال الأعمال والمستثمرين وعشاق الرياضة الإلكترونية بالإضافة إلى الأطفال.

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