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تقرير.. حالات الإصابة بكورونا بالقارة الأفريقية تلامس الـ4 ملايين

فيما وصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 100993 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد ارتفع إلى 3819576 إصابة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدول القارة قد ارتفع إلى 100993 وفاة.

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تقرير.. حالات الإصابة بكورونا بالقارة الأفريقية تلامس الـ4 ملايين
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد ارتفع إلى 3819576 إصابة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدول القارة قد ارتفع إلى 100993 وفاة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
07:08 PM

تقرير.. حالات الإصابة بكورونا بالقارة الأفريقية تلامس الـ4 ملايين

فيما وصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 100993 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد ارتفع إلى 3819576 إصابة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بدول القارة قد ارتفع إلى 100993 وفاة.

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