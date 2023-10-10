النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى "الحبيب" بالقصيم ..عملية منظار دقيقة تعيد النظر لخمسينية

عانت من فقدان تام للرؤية جراء إصابتها بورم في الغدة النخامية

تمكن فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة النظر لمريضة "خمسينية" عانت من فقدان تام للرؤية، جراء إصابتها بورم في الغدة النخامية.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور ناجي المسعود: إن المريضة وهي سيدة تبلغ من العمر "52 عاماً" جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من مجموعة من الأعراض أبرزها؛ فقدان كامل للرؤية، وسقوط تام لجفن العين اليمين، بالإضافة إلى صداع مستمر وغثيان.

وأضاف د. المسعود الحاصل على الزمالة الألمانية، أن المريضة فور وصولها إلى المستشفى حظيت باهتمام كبير، وتلقت العلاجات الأولية، وخضعت على الفور للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي بالصبغةM.R.I Scan .

وأظهرت النتائج وجود ورم كبير أعلى الحبل الشوكي بين المخيخ وعنق الحبل الشوكي، وسبّب الورم ضغطاً شديداً على مراكز التنفس والقلب والأعصاب المركزية السفلية بالدماغ، وكذلك على عصب النظر وحركة عضلات الجفن.

وبعد دراسة الحالة وفقاً لمعطيات نتائج التشخيص رأى الفريق الطبي أن إزالة الورم عبر المنظار هو الخيار الأمثل للتعامل معها، وبعد اكتمال التحضيرات أخضعت المريضة لعملية عاجلة ودقيقة تم فيها إدخال المنظار عبر فتحة صغيرة تحت الشفة العليا تمت إزالة الورم، ورفع الضغط عن عصب النظر ومراكز التنفس والقلب والأعصاب.

وبعد ساعات من خروجها من غرفة العمليات بدأت حالة المريضة في التحسن إلى أن استعادت بصرها بنسبة تتجاوز "80%"، بعد "48" ساعة من العناية الطبية الحثيثة.

وبموازاة ذلك عاد جفن العين اليمنى لوضعه الطبيعي مع استعادة قدرتها على تحريكه بشكل طبيعي، ولاحقاً خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة، لكنها بطبيعة الحال ستستمر في تناول علاجات التهاب الغدة النخامية، وتواصل متابعتها في المستشفى.

وأوضح د. ناجي المسعود أن أورام الغدة النخامية سببها نمو غير طبيعي ينشأ في الغدة النخامية، وبعضها يمكن أن يسبب فرط إنتاج الهرمونات التي تنظم الوظائف المهمة بالجسم ، لكن معظم هذه الأورام ناميات غير سرطانية ، وتبقى محصورة في الغدة النخامية، أو في الأنسجة المحيطة بها، ولا تنتشر لأجزاء أخرى من الجسم.

جدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة، ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى "الحبيب" بالقصيم ..عملية منظار دقيقة تعيد النظر لخمسينية
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة النظر لمريضة "خمسينية" عانت من فقدان تام للرؤية، جراء إصابتها بورم في الغدة النخامية.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور ناجي المسعود: إن المريضة وهي سيدة تبلغ من العمر "52 عاماً" جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من مجموعة من الأعراض أبرزها؛ فقدان كامل للرؤية، وسقوط تام لجفن العين اليمين، بالإضافة إلى صداع مستمر وغثيان.

وأضاف د. المسعود الحاصل على الزمالة الألمانية، أن المريضة فور وصولها إلى المستشفى حظيت باهتمام كبير، وتلقت العلاجات الأولية، وخضعت على الفور للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي بالصبغةM.R.I Scan .

وأظهرت النتائج وجود ورم كبير أعلى الحبل الشوكي بين المخيخ وعنق الحبل الشوكي، وسبّب الورم ضغطاً شديداً على مراكز التنفس والقلب والأعصاب المركزية السفلية بالدماغ، وكذلك على عصب النظر وحركة عضلات الجفن.

وبعد دراسة الحالة وفقاً لمعطيات نتائج التشخيص رأى الفريق الطبي أن إزالة الورم عبر المنظار هو الخيار الأمثل للتعامل معها، وبعد اكتمال التحضيرات أخضعت المريضة لعملية عاجلة ودقيقة تم فيها إدخال المنظار عبر فتحة صغيرة تحت الشفة العليا تمت إزالة الورم، ورفع الضغط عن عصب النظر ومراكز التنفس والقلب والأعصاب.

وبعد ساعات من خروجها من غرفة العمليات بدأت حالة المريضة في التحسن إلى أن استعادت بصرها بنسبة تتجاوز "80%"، بعد "48" ساعة من العناية الطبية الحثيثة.

وبموازاة ذلك عاد جفن العين اليمنى لوضعه الطبيعي مع استعادة قدرتها على تحريكه بشكل طبيعي، ولاحقاً خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة، لكنها بطبيعة الحال ستستمر في تناول علاجات التهاب الغدة النخامية، وتواصل متابعتها في المستشفى.

وأوضح د. ناجي المسعود أن أورام الغدة النخامية سببها نمو غير طبيعي ينشأ في الغدة النخامية، وبعضها يمكن أن يسبب فرط إنتاج الهرمونات التي تنظم الوظائف المهمة بالجسم ، لكن معظم هذه الأورام ناميات غير سرطانية ، وتبقى محصورة في الغدة النخامية، أو في الأنسجة المحيطة بها، ولا تنتشر لأجزاء أخرى من الجسم.

جدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة، ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:29 PM

مستشفى "الحبيب" بالقصيم ..عملية منظار دقيقة تعيد النظر لخمسينية

عانت من فقدان تام للرؤية جراء إصابتها بورم في الغدة النخامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
755

تمكن فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة النظر لمريضة "خمسينية" عانت من فقدان تام للرؤية، جراء إصابتها بورم في الغدة النخامية.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور ناجي المسعود: إن المريضة وهي سيدة تبلغ من العمر "52 عاماً" جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من مجموعة من الأعراض أبرزها؛ فقدان كامل للرؤية، وسقوط تام لجفن العين اليمين، بالإضافة إلى صداع مستمر وغثيان.

وأضاف د. المسعود الحاصل على الزمالة الألمانية، أن المريضة فور وصولها إلى المستشفى حظيت باهتمام كبير، وتلقت العلاجات الأولية، وخضعت على الفور للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي بالصبغةM.R.I Scan .

وأظهرت النتائج وجود ورم كبير أعلى الحبل الشوكي بين المخيخ وعنق الحبل الشوكي، وسبّب الورم ضغطاً شديداً على مراكز التنفس والقلب والأعصاب المركزية السفلية بالدماغ، وكذلك على عصب النظر وحركة عضلات الجفن.

وبعد دراسة الحالة وفقاً لمعطيات نتائج التشخيص رأى الفريق الطبي أن إزالة الورم عبر المنظار هو الخيار الأمثل للتعامل معها، وبعد اكتمال التحضيرات أخضعت المريضة لعملية عاجلة ودقيقة تم فيها إدخال المنظار عبر فتحة صغيرة تحت الشفة العليا تمت إزالة الورم، ورفع الضغط عن عصب النظر ومراكز التنفس والقلب والأعصاب.

وبعد ساعات من خروجها من غرفة العمليات بدأت حالة المريضة في التحسن إلى أن استعادت بصرها بنسبة تتجاوز "80%"، بعد "48" ساعة من العناية الطبية الحثيثة.

وبموازاة ذلك عاد جفن العين اليمنى لوضعه الطبيعي مع استعادة قدرتها على تحريكه بشكل طبيعي، ولاحقاً خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة، لكنها بطبيعة الحال ستستمر في تناول علاجات التهاب الغدة النخامية، وتواصل متابعتها في المستشفى.

وأوضح د. ناجي المسعود أن أورام الغدة النخامية سببها نمو غير طبيعي ينشأ في الغدة النخامية، وبعضها يمكن أن يسبب فرط إنتاج الهرمونات التي تنظم الوظائف المهمة بالجسم ، لكن معظم هذه الأورام ناميات غير سرطانية ، وتبقى محصورة في الغدة النخامية، أو في الأنسجة المحيطة بها، ولا تنتشر لأجزاء أخرى من الجسم.

جدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة، ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,785
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,386
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة