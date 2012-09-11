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الأسبوع القادم ..صافرات إنذار "الدفاع المدني" تدوي بالرياض و3 محافظات

الحمادي: تجربة مجدولة مسبقاً تهدف إلى التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً، يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441هـ.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.

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الأسبوع القادم ..صافرات إنذار "الدفاع المدني" تدوي بالرياض و3 محافظات
سبق

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً، يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441هـ.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
09:17 AM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
10:13 AM

الأسبوع القادم ..صافرات إنذار "الدفاع المدني" تدوي بالرياض و3 محافظات

الحمادي: تجربة مجدولة مسبقاً تهدف إلى التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,404

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً، يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441هـ.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.

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