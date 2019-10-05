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المحاكم العمالية تحقّق مستهدفها الزمني .. "القضية في 30 يوماً"

"العدل": متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم .. و3.37 جلسة

أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني، بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة.

وليد الصمعاني

يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات المحاكم العمالية منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكّدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكّد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في بقية القضايا.

وأشار إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل حدّدت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمّى الدعاوى "الميسّرة".

وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقّعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، دعاوى التظلم من قِبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضدّ أيّ قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

العدل وزارة العدل المحاكم العمالية وليد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحاكم العمالية تحقّق مستهدفها الزمني .. "القضية في 30 يوماً"
سبق

أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني، بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة.

وليد الصمعاني

يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات المحاكم العمالية منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكّدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكّد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في بقية القضايا.

وأشار إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل حدّدت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمّى الدعاوى "الميسّرة".

وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقّعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، دعاوى التظلم من قِبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضدّ أيّ قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:19 PM

المحاكم العمالية تحقّق مستهدفها الزمني .. "القضية في 30 يوماً"

"العدل": متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم .. و3.37 جلسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني، بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة.

وليد الصمعاني

يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات المحاكم العمالية منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكّدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكّد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في بقية القضايا.

وأشار إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل حدّدت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمّى الدعاوى "الميسّرة".

وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقّعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، دعاوى التظلم من قِبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضدّ أيّ قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

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