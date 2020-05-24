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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي

أوصت بالالتزام باشتراطات ‫الوزارة في المعايدات حفاظًا على سلامة الجميع

‏بثت صحة مكة المكرمة عبر مقطع فيديو شارك فيه مسؤولو ومنسوبو وأطباء وهيئة تمريض بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الميدان يقدمون التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة بعيد الفطر.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير إن عيد هذا العام مختلف نوصيكم بالتباعد الاجتماعي والالتزام باشتراطات ‫وزارة الصحة في المعايدات حفاظًا على سلامة أهاليكم وكل عام وأنتم بخير.

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فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي
سبق

‏بثت صحة مكة المكرمة عبر مقطع فيديو شارك فيه مسؤولو ومنسوبو وأطباء وهيئة تمريض بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الميدان يقدمون التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة بعيد الفطر.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير إن عيد هذا العام مختلف نوصيكم بالتباعد الاجتماعي والالتزام باشتراطات ‫وزارة الصحة في المعايدات حفاظًا على سلامة أهاليكم وكل عام وأنتم بخير.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:30 AM

فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي

أوصت بالالتزام باشتراطات ‫الوزارة في المعايدات حفاظًا على سلامة الجميع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
941

‏بثت صحة مكة المكرمة عبر مقطع فيديو شارك فيه مسؤولو ومنسوبو وأطباء وهيئة تمريض بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الميدان يقدمون التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة بعيد الفطر.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير إن عيد هذا العام مختلف نوصيكم بالتباعد الاجتماعي والالتزام باشتراطات ‫وزارة الصحة في المعايدات حفاظًا على سلامة أهاليكم وكل عام وأنتم بخير.

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