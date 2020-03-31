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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

48 منها لمخالطي بعض الحالات القائمة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
03:34 PM

البحرين: 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

48 منها لمخالطي بعض الحالات القائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة جديدة بـ"كورونا"، 4 منها فقط لحالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت الوزارة أن 48 حالة قائمة هي لمخالطي بعض الحالات القائمة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 268 حالة قائمة.

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