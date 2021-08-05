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مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

أكد دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق (8) مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.


وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.


ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

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مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق (8) مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.


وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.


ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:52 PM

مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

أكد دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق (8) مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.


وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.


ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

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