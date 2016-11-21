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"السوق المالية" تطلق مبادرة لدعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية

ستتولى الهيئة تحمل التكلفة للمتدربين والتعويض عن رسوم الاختبارات

أطلقت هيئة السوق المالية بالشراكة مع الأكاديمية المالية برنامج "دعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية" المقدمة من الأكاديمية المالية، سعياً منها إلى تطوير المستوى المعرفي والمهني للعاملين لدى مؤسسات السوق المالية لتعكس بذلك توجهات السوق المالية نحو خدمة "رؤية المملكة 2030" في تطوير القطاع المالي، ووفقاً للمبادرة ستتولى الهيئة تحمل التكلفة المالية للمتدربين بالإضافة إلى التعويض عن رسوم الاختبارات، وذلك في إطار بناء قدرات المشاركين في السوق المالية.
ويغطي البرنامج أربع شهادات تقدمها الأكاديمية المالية وهي: المحلل المالي CFA، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والاختبار المهني للإفصاح (إفصاح)، وشهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.
ويستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التخصصية لدى مؤسسات السوق المالية ومكاتب المحاسبة المسجلة من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية.
وتأتي هذه المبادرة لتترجم رؤية الهيئة نحو تشجيع وتحفيز المهتمين والراغبين في الحصول على الشهادات المهنية من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لدخول الاختبارات وزيادة أعداد الحاصلين على الشهادات المهنية، وذلك عن طريق دعم توفير برامج إعدادية وتأهيلية ذات جودة عالية عبر الأكاديمية المالية، لتحسين مستوى الكفاءات في المؤسسات المستهدفة بالبرنامج.
من جانبها ثمنت الأكاديمية المالية مبادرة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق عدد من البرامج التي تعزز التميز المهني لتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يتوافق مع تطلعات القطاع وتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- .
وأوضحت الأكاديمية المالية أن شهادة المحلل المالي CFA هي شهادة مصممة من معهد المحللين الماليين في الولايات المتحدة تُمنح للمحللين الماليين بعد اجتيازهم ثلاثة اختبارات تقيس مدى كفاءتهم وتميزهم في المجال، وفيما يتعلق بشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA فهي شهادة تُمنح للمحاسبين بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها عملياً، أما الاختبار المهني للإفصاح (إفصاح) فهي شهادة إلزامية تُمنح لمسؤولي الإفصاح بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس مدى المعرفة بأنظمة ولوائح الإفصاح ذات العلاقة بالسوق المالية.
وفيما يخص الشهادة الرابعة في البرنامج "شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد"، فهي متخصصة للعاملين في مجال علاقات المستثمرين تُمنح بعد اجتياز اختبار مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السوق المالية" تطلق مبادرة لدعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية
سبق

أطلقت هيئة السوق المالية بالشراكة مع الأكاديمية المالية برنامج "دعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية" المقدمة من الأكاديمية المالية، سعياً منها إلى تطوير المستوى المعرفي والمهني للعاملين لدى مؤسسات السوق المالية لتعكس بذلك توجهات السوق المالية نحو خدمة "رؤية المملكة 2030" في تطوير القطاع المالي، ووفقاً للمبادرة ستتولى الهيئة تحمل التكلفة المالية للمتدربين بالإضافة إلى التعويض عن رسوم الاختبارات، وذلك في إطار بناء قدرات المشاركين في السوق المالية.
ويغطي البرنامج أربع شهادات تقدمها الأكاديمية المالية وهي: المحلل المالي CFA، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والاختبار المهني للإفصاح (إفصاح)، وشهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.
ويستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التخصصية لدى مؤسسات السوق المالية ومكاتب المحاسبة المسجلة من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية.
وتأتي هذه المبادرة لتترجم رؤية الهيئة نحو تشجيع وتحفيز المهتمين والراغبين في الحصول على الشهادات المهنية من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لدخول الاختبارات وزيادة أعداد الحاصلين على الشهادات المهنية، وذلك عن طريق دعم توفير برامج إعدادية وتأهيلية ذات جودة عالية عبر الأكاديمية المالية، لتحسين مستوى الكفاءات في المؤسسات المستهدفة بالبرنامج.
من جانبها ثمنت الأكاديمية المالية مبادرة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق عدد من البرامج التي تعزز التميز المهني لتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يتوافق مع تطلعات القطاع وتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- .
وأوضحت الأكاديمية المالية أن شهادة المحلل المالي CFA هي شهادة مصممة من معهد المحللين الماليين في الولايات المتحدة تُمنح للمحللين الماليين بعد اجتيازهم ثلاثة اختبارات تقيس مدى كفاءتهم وتميزهم في المجال، وفيما يتعلق بشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA فهي شهادة تُمنح للمحاسبين بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها عملياً، أما الاختبار المهني للإفصاح (إفصاح) فهي شهادة إلزامية تُمنح لمسؤولي الإفصاح بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس مدى المعرفة بأنظمة ولوائح الإفصاح ذات العلاقة بالسوق المالية.
وفيما يخص الشهادة الرابعة في البرنامج "شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد"، فهي متخصصة للعاملين في مجال علاقات المستثمرين تُمنح بعد اجتياز اختبار مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:30 PM

"السوق المالية" تطلق مبادرة لدعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية

ستتولى الهيئة تحمل التكلفة للمتدربين والتعويض عن رسوم الاختبارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة السوق المالية بالشراكة مع الأكاديمية المالية برنامج "دعم الشهادات المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية" المقدمة من الأكاديمية المالية، سعياً منها إلى تطوير المستوى المعرفي والمهني للعاملين لدى مؤسسات السوق المالية لتعكس بذلك توجهات السوق المالية نحو خدمة "رؤية المملكة 2030" في تطوير القطاع المالي، ووفقاً للمبادرة ستتولى الهيئة تحمل التكلفة المالية للمتدربين بالإضافة إلى التعويض عن رسوم الاختبارات، وذلك في إطار بناء قدرات المشاركين في السوق المالية.
ويغطي البرنامج أربع شهادات تقدمها الأكاديمية المالية وهي: المحلل المالي CFA، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والاختبار المهني للإفصاح (إفصاح)، وشهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.
ويستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التخصصية لدى مؤسسات السوق المالية ومكاتب المحاسبة المسجلة من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية.
وتأتي هذه المبادرة لتترجم رؤية الهيئة نحو تشجيع وتحفيز المهتمين والراغبين في الحصول على الشهادات المهنية من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لدخول الاختبارات وزيادة أعداد الحاصلين على الشهادات المهنية، وذلك عن طريق دعم توفير برامج إعدادية وتأهيلية ذات جودة عالية عبر الأكاديمية المالية، لتحسين مستوى الكفاءات في المؤسسات المستهدفة بالبرنامج.
من جانبها ثمنت الأكاديمية المالية مبادرة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق عدد من البرامج التي تعزز التميز المهني لتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يتوافق مع تطلعات القطاع وتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- .
وأوضحت الأكاديمية المالية أن شهادة المحلل المالي CFA هي شهادة مصممة من معهد المحللين الماليين في الولايات المتحدة تُمنح للمحللين الماليين بعد اجتيازهم ثلاثة اختبارات تقيس مدى كفاءتهم وتميزهم في المجال، وفيما يتعلق بشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA فهي شهادة تُمنح للمحاسبين بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها عملياً، أما الاختبار المهني للإفصاح (إفصاح) فهي شهادة إلزامية تُمنح لمسؤولي الإفصاح بعد اجتيازهم عدة اختبارات تقيس مدى المعرفة بأنظمة ولوائح الإفصاح ذات العلاقة بالسوق المالية.
وفيما يخص الشهادة الرابعة في البرنامج "شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد"، فهي متخصصة للعاملين في مجال علاقات المستثمرين تُمنح بعد اجتياز اختبار مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.

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