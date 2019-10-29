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في انتخابات "بلدي الرياض".. "العريدي" رئيساً بالتزكية و"الراجحي" نائباً له لسنتين مقبلتين

بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس

أجمع أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، اليوم الاثنين، في الانتخابات الداخلية التي أجريت لاختيار الرئيس ونائبه، على تزكية خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس.


كما جرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائباً للرئيس للمدة المقررة.

وجرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من عبدالعزيز الراجحي وأحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل "الراجحي" على 17 صوتاً، فيما حصل "الشمري" على ثمانية أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، ورُشح عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

وكان مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.

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في انتخابات "بلدي الرياض".. "العريدي" رئيساً بالتزكية و"الراجحي" نائباً له لسنتين مقبلتين
سبق

أجمع أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، اليوم الاثنين، في الانتخابات الداخلية التي أجريت لاختيار الرئيس ونائبه، على تزكية خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس.


كما جرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائباً للرئيس للمدة المقررة.

وجرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من عبدالعزيز الراجحي وأحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل "الراجحي" على 17 صوتاً، فيما حصل "الشمري" على ثمانية أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، ورُشح عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

وكان مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:20 AM

في انتخابات "بلدي الرياض".. "العريدي" رئيساً بالتزكية و"الراجحي" نائباً له لسنتين مقبلتين

بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجمع أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، اليوم الاثنين، في الانتخابات الداخلية التي أجريت لاختيار الرئيس ونائبه، على تزكية خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس.


كما جرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائباً للرئيس للمدة المقررة.

وجرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من عبدالعزيز الراجحي وأحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل "الراجحي" على 17 صوتاً، فيما حصل "الشمري" على ثمانية أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، ورُشح عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

وكان مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.

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