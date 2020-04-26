"العسيري" ينوّه بمضامين كلمة خادم الحرمين حول جائحة "كورونا"

قال: تعزز جانب الإيمان والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب

نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين حول مستجدات جائحة "كورونا"؛ مؤكداً مضامينها العقدية والإيمانية والإنسانية؛ فهي تعزز جانب الإيمان والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وقال الشيخ "العسيري": "إن هذه الكلمة الضافية تفيض بالإحساس الكامل بالمسؤولية، والتعامل مع الحدث بقدر المسؤولية والاهتمام كما ينبغي، مع الصدق والشفافية والوضوح التي عرف بها حفظه الله فهي كلمة قائد حكيم وأب حانٍ يأخذ بيد شعبه ومواطنيه إلى بر الأمان حتى انجلاء الغمة؛ ولا أدل على ذلك من أنه -حفظه الله- حرص على بث الطمأنينة وبعث الأمل والفأل، مع إدراك صعوبة الموقف على كل الصعد تجاه هذه الجائحة (كورونا) مع قيام الدولة بواجبها فيما يتعلق بالغذاء والدواء.

وأضاف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- جمعت ما يتوجب علينا في هذه المرحلة الحساسة من التوكل على الله، ثم الأخذ بكل التدابير والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تخفف من وقع هذه الجائحة؛ لا سيما ما يتعلق بالوعي المجتمعي والصحي والأمني، مع تقديره حفظه الله لجهود العاملين في مواجهة هذه الجائحة في وزارة الصحة والجهات المعنية.