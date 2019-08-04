فيتوريا: البطولة الآسيوية هدفنا.. وجوليانو: دعم الجماهير مطلب

شدد فيتوريا مدرب فريق النصر على صعوبة مباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي وقال:" بالنسبة للمباراة نحن نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة على مستوى الحدث والمسابقة، وسنلعب ضد خصم جيد، لديهم لاعبين جيدين جداً ونتوقع أن تكون مباراة قوية، ونأمل الفوز.

وأضاف: تابعنا نادي الوحدة وقرأناه جيداً، لديه لاعبون مميزون وإمكانيات عالية جداً، سنلعب غداً أمام فريق يعرف كيف يلعب جيدًا.

وتابع: ذهبنا للبرتغال من أجل الإعداد للموسم الجديد واخترنا الفرق التي لعبنا معها ودياً بحسب حاجة الفريق في تلك الفترة.

وأوضح فيتوريا: لقد لعبنا أربع مباريات ودية، كل المباريات كان فيها إيجابيات وسلبيات، والخلاصة بأننا وجدنا الفائدة الكاملة فيها.

وأشار فيتوريا: الأولوية لدينا هي الفوز في أي مباراة أو بطولة، نفكر بالأقرب ثم الأقرب، بالتأكيد أن بطولة الدوري لها الأفضلية بالنسبة لنا، وبالنسبة للبطولة الآسيوية هي هدف بالنسبة لنا.

من جانبه قال المحترف البرازيلي جوليانو: قبل أن أبدأ بالحديث عن المباراة أطلب من جماهيرنا الغالية الحضور غداً وبكثافة لأنهم دعم بالنسبة لنا ونحتاجهم لأن لهم تأثيراً كبيراً معنا، أما بالنسبة للمباراة لا توجد مباريات سهلة نحن مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد.