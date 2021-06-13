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"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة

دعت لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.

وقالت صحة مكة: ‏‎"ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة
سبق

أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.

وقالت صحة مكة: ‏‎"ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
11:21 PM

"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة

دعت لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
9,748

أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.

وقالت صحة مكة: ‏‎"ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.

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