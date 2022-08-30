النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً

أكّد أن الحرارة تسود على معظم المناطق والفجر يميل إلى الاعتدال

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:47 AM

هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً

أكّد أن الحرارة تسود على معظم المناطق والفجر يميل إلى الاعتدال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,440

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,173
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,641

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة