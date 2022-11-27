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"فتاة الأحساء التنموية" تنظّم حفلها السنوي.. وتكرم شركاء النجاح

أقامت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، بالأمس، حفلاً لتكريم الداعمين وشركاء النجاح لعام 2020/ 2021م في فندق الأحساء الإنتركونتننتال، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.

وحضر الحفل الفنان فايز المالكي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بمحافظة الأحساء، وممثلي شركاء النجاح لجمعية "فتاة الأحساء" التنموية الخيرية وجمع من وجهاء المحافظة.

وقامت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة الدوسري بتقديم عرض يتضمن أبرز إنجازات الجمعية للعام الحالي وخطة المشاريع أهم المبادرات لعام 2022م، ثم ألقيت كلمة راعي الحفل التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، والتي أشاد خلالها بدور الجمعية وما تقدمه من أعمال خيرية تهتم بشؤون المرأة والطفل.

ونوه "الجعفري" إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تأهيل وتمكين المرأة من العمل من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية مكثفة.

وفي نهاية حديثه حثّ الجعفري رجال وسيدات الأعمال على تقديم الدعم لاستمرارية العطاء لهذه الجمعية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أكثر من 120 جهة داعمة للجمعية من داعمين وجهات مساندة للجمعية وإعلاميين من قبل وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري ورئيسة الجمعية لطيفة العفالق.

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"فتاة الأحساء التنموية" تنظّم حفلها السنوي.. وتكرم شركاء النجاح
سبق

أقامت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، بالأمس، حفلاً لتكريم الداعمين وشركاء النجاح لعام 2020/ 2021م في فندق الأحساء الإنتركونتننتال، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.

وحضر الحفل الفنان فايز المالكي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بمحافظة الأحساء، وممثلي شركاء النجاح لجمعية "فتاة الأحساء" التنموية الخيرية وجمع من وجهاء المحافظة.

وقامت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة الدوسري بتقديم عرض يتضمن أبرز إنجازات الجمعية للعام الحالي وخطة المشاريع أهم المبادرات لعام 2022م، ثم ألقيت كلمة راعي الحفل التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، والتي أشاد خلالها بدور الجمعية وما تقدمه من أعمال خيرية تهتم بشؤون المرأة والطفل.

ونوه "الجعفري" إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تأهيل وتمكين المرأة من العمل من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية مكثفة.

وفي نهاية حديثه حثّ الجعفري رجال وسيدات الأعمال على تقديم الدعم لاستمرارية العطاء لهذه الجمعية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أكثر من 120 جهة داعمة للجمعية من داعمين وجهات مساندة للجمعية وإعلاميين من قبل وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري ورئيسة الجمعية لطيفة العفالق.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
12:37 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
04:22 PM

"فتاة الأحساء التنموية" تنظّم حفلها السنوي.. وتكرم شركاء النجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أقامت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، بالأمس، حفلاً لتكريم الداعمين وشركاء النجاح لعام 2020/ 2021م في فندق الأحساء الإنتركونتننتال، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.

وحضر الحفل الفنان فايز المالكي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بمحافظة الأحساء، وممثلي شركاء النجاح لجمعية "فتاة الأحساء" التنموية الخيرية وجمع من وجهاء المحافظة.

وقامت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة الدوسري بتقديم عرض يتضمن أبرز إنجازات الجمعية للعام الحالي وخطة المشاريع أهم المبادرات لعام 2022م، ثم ألقيت كلمة راعي الحفل التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، والتي أشاد خلالها بدور الجمعية وما تقدمه من أعمال خيرية تهتم بشؤون المرأة والطفل.

ونوه "الجعفري" إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تأهيل وتمكين المرأة من العمل من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية مكثفة.

وفي نهاية حديثه حثّ الجعفري رجال وسيدات الأعمال على تقديم الدعم لاستمرارية العطاء لهذه الجمعية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أكثر من 120 جهة داعمة للجمعية من داعمين وجهات مساندة للجمعية وإعلاميين من قبل وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري ورئيسة الجمعية لطيفة العفالق.

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