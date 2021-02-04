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"تجارة نجران" تنفذ 706 جولات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع وحررت 13 مخالفة فورية

نفذت وزارة التجارة بمنطقة نجران 706 جولات تفتيشية خلال الفترة من (2 إلى 4 فبراير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقة نجران بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 13 مخالفة فورية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

وزارة التجارة نجران فيروس كورونا الجديد منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة نجران" تنفذ 706 جولات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية
سبق

نفذت وزارة التجارة بمنطقة نجران 706 جولات تفتيشية خلال الفترة من (2 إلى 4 فبراير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقة نجران بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 13 مخالفة فورية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:45 PM

"تجارة نجران" تنفذ 706 جولات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع وحررت 13 مخالفة فورية

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هادي آل كليب - نجران
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نفذت وزارة التجارة بمنطقة نجران 706 جولات تفتيشية خلال الفترة من (2 إلى 4 فبراير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقة نجران بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 13 مخالفة فورية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

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