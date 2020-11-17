النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف في الانتخابات العامة

الملك وولي العهد عبرا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال الملك المفدى: يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة إلى برافيند كومار جوغنوث.

وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان برافيند كومار جوغنوث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف في الانتخابات العامة
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال الملك المفدى: يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة إلى برافيند كومار جوغنوث.

وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
03:44 PM

القيادة تهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف في الانتخابات العامة

الملك وولي العهد عبرا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
248

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال الملك المفدى: يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة إلى برافيند كومار جوغنوث.

وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,528
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,356
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,736
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,025

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة