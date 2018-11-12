"القحطاني" يدشن انطلاقة منافسات التميز الكشفي بجدة

بمشاركة 120 شبلاً من 24 إدارة تعليمية

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى بن سعيد القحطاني، نيابة عن مدير عام التعليم بجدة، صباح اليوم انطلاق منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال والتي تنظمها وكالة الوزارة للأداء التعليمي ممثلةً في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي.

واستضافت إدارة التعليم بمحافظة جدة خلال الفترة 3 - 7/ 3/ 1440هـ، الفعالية في مقر المعسكر الكشفي بجدة بحضور مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي، ومدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي، ورئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي العمري وعدد من المشرفين والقادة الكشفيين ومشاركة 120 شبلاً وأكثر من 50 قائداً كشفياً.

وقال "القحطاني" في كلمته: يشارك في منافسات التميز الكشفي للأشبال أكثر من 120 شبلاً من مختلف إدارات التعليم بالمملكة يتشاركون مع أقرانهم خلال مدة تواجدهم في محافظة جدة، الكثير من المبادرات والمشاريع التربوية التي طبقوها في مدارسهم، ويتبادلون الخبرات بتواجد قادتهم الكشفيين المرافقين لهم، ومثل هذه المنافسات تهدف لصقل شخصية الشبل المشارك في هذه المرحلة العمرية، من خلال توفير بيئة تساعده على تعزيز التفاعل بينه وبين أقرانه.

وأضاف "القحطاني": إدارة تعليم جدة سخرت كافة الإمكانات بتوجيه ودعم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي لتلبية كافة الاحتياجات التي تساعد الأشبال في التميز المعهود عن هذه الفئة من الكشافة، داعياً للجميع التوفيق والسداد لكافة المشاركين في المنافسات.

من جهته قال مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي إن الفعاليات انطلقت في 4 مدارس ويتم فيها عرض الأشبال لمشاريعهم بوجود لجان تحكيم مستقلة من المعلمين المختصين والقادة الكشفيين التربويين، إضافة إلى مشاركة الطلاب في التقييم، وسط أجواء تنافسية جميلة بين الأشبال المشاركين، لافتاً إلى أن البرنامج العام للمنافسات يتخلله رحلات ترفيهية ومسابقات رياضية، حتى نهاية المنافسات.

وفي ذات السياق أشاد مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي بالجهود المبذولة من قبل إدارة تعليم جدة لاستضافة فعاليات منافسات التميز الكشفي للأشبال، مقدماً شكرة لمدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي ومساعدة يحيى القحطاني ولمدير النشاط الطلابي عوض العتيبي ولكافة منسوبي النشاط الكشفي على جهودهم وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح المنافسات.