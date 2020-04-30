ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو
أنجيلا ميركل: تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة الالتزام بقواعد التباعد
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.
ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.
ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-30
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.
ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.
وقالت: ”نحتاج لإبطاء انتشار الفيروس بشكل أكبر“.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:59 PM
ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو
أنجيلا ميركل: تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة الالتزام بقواعد التباعد
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.
ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.