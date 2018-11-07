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إسبانيا.. إخلاء قطارين بسبب حقيبة مشبوهة في برشلونة

أعلنت شرطة مدينة برشلونة، اليوم الأربعاء، أنها أخْلَت قطارين في محطة القطارات الرئيسية، وتبحث عن متفجرات، بعد العثور على حقيبة مشبوهة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الكتالونية موسوس دي إسكوادرا، أن فريقاً من خبراء المفرقعات تَواجد صباحاً في محطة "سانتس" للسكك الحديدية فائقة السرعة وسط برشلونة.

وأضافت أن إدارة أمن المحطة توصلت لحقيبة يُشتبه في أنها تحمل قنبلة، في الساعة الثامنة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش).

وقالت المتحدثة، التي لم تُفصِح عن اسمها لأنها غير مُخَولة بالتحدث للصحفيين، أن الشرطة تتبع بروتوكولاً أمنياً في التعامل مع الحادث.

وكانت شرطة كتالونيا قد قالت في وقت سابق على "تويتر": "تلقينا بلاغاً حوالى الساعة الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت جرينتش). رصد أمن أديف (شركة السكك الحديدية) شيئاً من خلال جهاز للمسح الضوئي، على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص.

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إسبانيا.. إخلاء قطارين بسبب حقيبة مشبوهة في برشلونة
سبق

أعلنت شرطة مدينة برشلونة، اليوم الأربعاء، أنها أخْلَت قطارين في محطة القطارات الرئيسية، وتبحث عن متفجرات، بعد العثور على حقيبة مشبوهة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الكتالونية موسوس دي إسكوادرا، أن فريقاً من خبراء المفرقعات تَواجد صباحاً في محطة "سانتس" للسكك الحديدية فائقة السرعة وسط برشلونة.

وأضافت أن إدارة أمن المحطة توصلت لحقيبة يُشتبه في أنها تحمل قنبلة، في الساعة الثامنة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش).

وقالت المتحدثة، التي لم تُفصِح عن اسمها لأنها غير مُخَولة بالتحدث للصحفيين، أن الشرطة تتبع بروتوكولاً أمنياً في التعامل مع الحادث.

وكانت شرطة كتالونيا قد قالت في وقت سابق على "تويتر": "تلقينا بلاغاً حوالى الساعة الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت جرينتش). رصد أمن أديف (شركة السكك الحديدية) شيئاً من خلال جهاز للمسح الضوئي، على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:02 PM

إسبانيا.. إخلاء قطارين بسبب حقيبة مشبوهة في برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شرطة مدينة برشلونة، اليوم الأربعاء، أنها أخْلَت قطارين في محطة القطارات الرئيسية، وتبحث عن متفجرات، بعد العثور على حقيبة مشبوهة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الكتالونية موسوس دي إسكوادرا، أن فريقاً من خبراء المفرقعات تَواجد صباحاً في محطة "سانتس" للسكك الحديدية فائقة السرعة وسط برشلونة.

وأضافت أن إدارة أمن المحطة توصلت لحقيبة يُشتبه في أنها تحمل قنبلة، في الساعة الثامنة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش).

وقالت المتحدثة، التي لم تُفصِح عن اسمها لأنها غير مُخَولة بالتحدث للصحفيين، أن الشرطة تتبع بروتوكولاً أمنياً في التعامل مع الحادث.

وكانت شرطة كتالونيا قد قالت في وقت سابق على "تويتر": "تلقينا بلاغاً حوالى الساعة الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت جرينتش). رصد أمن أديف (شركة السكك الحديدية) شيئاً من خلال جهاز للمسح الضوئي، على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص.

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