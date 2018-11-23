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"الحجيلي" تدشن فعاليات اليوم العالمي للجودة بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة

احتوت على العديد من الأنشطة والأركان التثقيفية بهدف تعزيز ثقافة واستدامة الجودة

دشنت الدكتورة بسمة الحجيلي نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية فعالية الجودة، وذلك بمناسبة يوم الجودة العالمي ٢٠٢١م والذي يقام تحت شعار (استدامة الجودة - ثقافة واسلوب حياة).
وقد أقيمت الفعالية بقاعة البهو المركزية بمستشفى العزيزية بتنفيذ وتجهيز إدارة التميز المؤسسي بالمستشفى، حيث أقيمت العديد من الأنشطة والأركان التثقيفية لذلك بهدف تعزيز ثقافة واستدامة الجودة وجعلها أسلوب حياة.
وخلال ذلك قام المختصون بإدارة التميز أثناء الافتتاح بالشرح وتوضيح المواضيع الهامة ذات العلاقة بالجودة والاستدامة لراعي الافتتاح والحضور والعاملين بالمستشفى لتعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وتم أيضًا إطلاع الحاضرين على مجالات الجودة لتثقيفهم وزيادة مستوى الوعي لديهم عن التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة بجميع الأعمال المختلفة، وكذلك توضيح التصاميم والملصقات والأعمال الخاصة بالجودة للحضور من المرضى والعاملين بالمستشفى.

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"الحجيلي" تدشن فعاليات اليوم العالمي للجودة بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة
سبق

دشنت الدكتورة بسمة الحجيلي نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية فعالية الجودة، وذلك بمناسبة يوم الجودة العالمي ٢٠٢١م والذي يقام تحت شعار (استدامة الجودة - ثقافة واسلوب حياة).
وقد أقيمت الفعالية بقاعة البهو المركزية بمستشفى العزيزية بتنفيذ وتجهيز إدارة التميز المؤسسي بالمستشفى، حيث أقيمت العديد من الأنشطة والأركان التثقيفية لذلك بهدف تعزيز ثقافة واستدامة الجودة وجعلها أسلوب حياة.
وخلال ذلك قام المختصون بإدارة التميز أثناء الافتتاح بالشرح وتوضيح المواضيع الهامة ذات العلاقة بالجودة والاستدامة لراعي الافتتاح والحضور والعاملين بالمستشفى لتعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وتم أيضًا إطلاع الحاضرين على مجالات الجودة لتثقيفهم وزيادة مستوى الوعي لديهم عن التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة بجميع الأعمال المختلفة، وكذلك توضيح التصاميم والملصقات والأعمال الخاصة بالجودة للحضور من المرضى والعاملين بالمستشفى.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:12 PM

"الحجيلي" تدشن فعاليات اليوم العالمي للجودة بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة

احتوت على العديد من الأنشطة والأركان التثقيفية بهدف تعزيز ثقافة واستدامة الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشنت الدكتورة بسمة الحجيلي نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية فعالية الجودة، وذلك بمناسبة يوم الجودة العالمي ٢٠٢١م والذي يقام تحت شعار (استدامة الجودة - ثقافة واسلوب حياة).
وقد أقيمت الفعالية بقاعة البهو المركزية بمستشفى العزيزية بتنفيذ وتجهيز إدارة التميز المؤسسي بالمستشفى، حيث أقيمت العديد من الأنشطة والأركان التثقيفية لذلك بهدف تعزيز ثقافة واستدامة الجودة وجعلها أسلوب حياة.
وخلال ذلك قام المختصون بإدارة التميز أثناء الافتتاح بالشرح وتوضيح المواضيع الهامة ذات العلاقة بالجودة والاستدامة لراعي الافتتاح والحضور والعاملين بالمستشفى لتعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وتم أيضًا إطلاع الحاضرين على مجالات الجودة لتثقيفهم وزيادة مستوى الوعي لديهم عن التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة بجميع الأعمال المختلفة، وكذلك توضيح التصاميم والملصقات والأعمال الخاصة بالجودة للحضور من المرضى والعاملين بالمستشفى.

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