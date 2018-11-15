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إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن داخل مركز شرطة جنوبي القدس

مئات من الضباط والجنود اقتحموا القرية وأغلقوا الشوارع المؤدية لها

أُصيب شرطيان إسرائيليان خلال عملية طعن داخل مركز شرطة عوز المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوب القدس، وفقًا لتقارير إعلامية نشرت الخميس.

ونقلت وكالة معًا عن مصادر عبرية أن شابًا فلسطينيًا طعن شرطيًا إسرائيليًا، وعند محاولة أفراد شرطة الاحتلال إطلاق النار عليه أُصيب شرطي آخر عن طريق الخطأ.

وافاد مواطنون فلسطينيون من قرية جبل المكبر- حسب سكاي نيوز عربية- بأنهم سمعوا أصواتًا كثيفة للرصاص، فيما تحدثت أنباء عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح.

وخلال ذلك، اقتحم المئات من الضباط والجنود والمخابرات قرية جبل المكبر من كل مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

من جانب آخر، أطلق مسلحون في وقت سابق النارعلى نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على أحد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين أطلقوا النار.


ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن داخل مركز شرطة جنوبي القدس
سبق

أُصيب شرطيان إسرائيليان خلال عملية طعن داخل مركز شرطة عوز المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوب القدس، وفقًا لتقارير إعلامية نشرت الخميس.

ونقلت وكالة معًا عن مصادر عبرية أن شابًا فلسطينيًا طعن شرطيًا إسرائيليًا، وعند محاولة أفراد شرطة الاحتلال إطلاق النار عليه أُصيب شرطي آخر عن طريق الخطأ.

وافاد مواطنون فلسطينيون من قرية جبل المكبر- حسب سكاي نيوز عربية- بأنهم سمعوا أصواتًا كثيفة للرصاص، فيما تحدثت أنباء عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح.

وخلال ذلك، اقتحم المئات من الضباط والجنود والمخابرات قرية جبل المكبر من كل مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

من جانب آخر، أطلق مسلحون في وقت سابق النارعلى نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على أحد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين أطلقوا النار.


ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:40 AM

إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن داخل مركز شرطة جنوبي القدس

مئات من الضباط والجنود اقتحموا القرية وأغلقوا الشوارع المؤدية لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب شرطيان إسرائيليان خلال عملية طعن داخل مركز شرطة عوز المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوب القدس، وفقًا لتقارير إعلامية نشرت الخميس.

ونقلت وكالة معًا عن مصادر عبرية أن شابًا فلسطينيًا طعن شرطيًا إسرائيليًا، وعند محاولة أفراد شرطة الاحتلال إطلاق النار عليه أُصيب شرطي آخر عن طريق الخطأ.

وافاد مواطنون فلسطينيون من قرية جبل المكبر- حسب سكاي نيوز عربية- بأنهم سمعوا أصواتًا كثيفة للرصاص، فيما تحدثت أنباء عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح.

وخلال ذلك، اقتحم المئات من الضباط والجنود والمخابرات قرية جبل المكبر من كل مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

من جانب آخر، أطلق مسلحون في وقت سابق النارعلى نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على أحد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين أطلقوا النار.


ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.

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