محافظ العلا يسلم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان المحافظة

سلمَ محافظ العُلا راشد بن عبدالله القحطاني، أمس الخميس، الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة بمشروع إسكان محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة.

ويأتي المشروع من بين المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، والتي تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج، وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي المجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وعبر عدد من المستفيدين المُستلمين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان العلا الذي يوفر 201 وحدة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

وقدم محافظ العلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله- على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وذلك بمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه، لتوفير كل السبل والخدمات لجميع محافظات ومراكز المنطقة، وتوجيهاتهما المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية.

ونوه بجهود وزارة الإسكان لتوفير الحلول والخيارات التمويلية والسكنية في جميع المناطق بتسهيل الإجراءات بما يسهم في رفع نسب التملك.