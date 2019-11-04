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"رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد

مصورها شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 محتجين

أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.

وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.

من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.

قوات الأمن العراقية احتجاجات العراق بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد
سبق

أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.

وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.

من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
04:54 PM

"رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد

مصورها شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 محتجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.

وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.

من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.

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