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بعد ملاحقته 9 سنوات.. السويد تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس

الأدلة ليست قوية بما يكفي لمحاكمته

قررت النيابة العامة السويدية، اليوم (الثلاثاء)، أن تتخلى عن تهمة الاغتصاب التي وجهتها إلى مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 2010.

وذكرت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين، أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق، التي يمكن اتخاذها، لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام، بحسب "فرانس 24".

وكانت النيابة العامة السويدية قد وجهت طلباً لتوقيف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في بريطانيا.

السويد النيابة العامة السويدية ويكيليكس مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج نائبة المدعي العام إيفا بيرسون

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بعد ملاحقته 9 سنوات.. السويد تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس
سبق

قررت النيابة العامة السويدية، اليوم (الثلاثاء)، أن تتخلى عن تهمة الاغتصاب التي وجهتها إلى مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 2010.

وذكرت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين، أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق، التي يمكن اتخاذها، لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام، بحسب "فرانس 24".

وكانت النيابة العامة السويدية قد وجهت طلباً لتوقيف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في بريطانيا.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:11 PM

بعد ملاحقته 9 سنوات.. السويد تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس

الأدلة ليست قوية بما يكفي لمحاكمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت النيابة العامة السويدية، اليوم (الثلاثاء)، أن تتخلى عن تهمة الاغتصاب التي وجهتها إلى مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 2010.

وذكرت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين، أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق، التي يمكن اتخاذها، لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام، بحسب "فرانس 24".

وكانت النيابة العامة السويدية قد وجهت طلباً لتوقيف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في بريطانيا.

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