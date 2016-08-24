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نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي
سبق

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:40 PM

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

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