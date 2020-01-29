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بعد بيان الجمعة.. واشنطن تكشف حصيلة جديدة لمصابي الضربة الإيرانية

بعضهم نُقِل لألمانيا.. والبنتاغون أعلن قبل أيام أن عدد المصابين 34

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا بإصابات دماغية عَقِب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

ويُعد هذا الرقم أكبرَ من الذي أعلن عنه الجيش الأمريكي في وقتٍ سابقٍ؛ حيث قال الرئيس دونالد ترامب في البداية: إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.

وحسبما نقلته "رويترز" قال اللفتنانت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق: "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا أمريكيًّا بإصابات دماغية".

وأوضح "كامبل" أن 31 من بين العسكريين الخمسين، تَلَقّوْا العلاج في العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن 18 من العسكريين المصابين نُقِلوا إلى ألمانيا؛ لإجراء المزيد من التقييم والعلاج، ونُقِل آخرُ إلى الكويت وعاد إلى الخدمة.

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق بخصوص الأمر يوم الجمعة، أن عدد المصابين هو 34.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد بيان الجمعة.. واشنطن تكشف حصيلة جديدة لمصابي الضربة الإيرانية
سبق

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا بإصابات دماغية عَقِب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

ويُعد هذا الرقم أكبرَ من الذي أعلن عنه الجيش الأمريكي في وقتٍ سابقٍ؛ حيث قال الرئيس دونالد ترامب في البداية: إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.

وحسبما نقلته "رويترز" قال اللفتنانت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق: "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا أمريكيًّا بإصابات دماغية".

وأوضح "كامبل" أن 31 من بين العسكريين الخمسين، تَلَقّوْا العلاج في العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن 18 من العسكريين المصابين نُقِلوا إلى ألمانيا؛ لإجراء المزيد من التقييم والعلاج، ونُقِل آخرُ إلى الكويت وعاد إلى الخدمة.

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق بخصوص الأمر يوم الجمعة، أن عدد المصابين هو 34.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:06 AM

بعد بيان الجمعة.. واشنطن تكشف حصيلة جديدة لمصابي الضربة الإيرانية

بعضهم نُقِل لألمانيا.. والبنتاغون أعلن قبل أيام أن عدد المصابين 34

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا بإصابات دماغية عَقِب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

ويُعد هذا الرقم أكبرَ من الذي أعلن عنه الجيش الأمريكي في وقتٍ سابقٍ؛ حيث قال الرئيس دونالد ترامب في البداية: إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.

وحسبما نقلته "رويترز" قال اللفتنانت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق: "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا أمريكيًّا بإصابات دماغية".

وأوضح "كامبل" أن 31 من بين العسكريين الخمسين، تَلَقّوْا العلاج في العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن 18 من العسكريين المصابين نُقِلوا إلى ألمانيا؛ لإجراء المزيد من التقييم والعلاج، ونُقِل آخرُ إلى الكويت وعاد إلى الخدمة.

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق بخصوص الأمر يوم الجمعة، أن عدد المصابين هو 34.

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