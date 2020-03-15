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"ليبارا السعودية" تطلق هويتها الجديدة لتواكب متطلبات المجتمع

بعد مرور خمس سنوات وعبر باكورة جديدة من الخدمات والباقات

أعلنت شركة "ليبارا السعودية" إطلاق هويتها الجديدة التي تعكس دور الشركة الرائد في قطاع الاتصالات السعودي، ولا سيما أنها مثلت إضافة نوعية للسوق السعودي؛ كونها مشغل اتصالات افتراضياً سعودياً برؤية وهوية عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليبارا السعودية" المهندس وليد الحركان؛ "إن الهوية الجديدة للشركة تتضمن تغيراً إستراتيجياً لنا، حيث إننا بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتعزز قنوات وصولنا للعملاء ولا سيما أن القنوات الإلكترونية أصبحت تلعب دوراً رئيساً في ذلك".

وأضاف الحركان: "قد مضى خمس سنوات على انطلاق عمليات (ليبارا السعودية) في السوق السعودي، وباتت هناك ضرورة لتجديد هوية العلامة التجارية بهوية جديدة تلبي خيارات العملاء بشكل أكبر، ولا سيما فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في بالمملكة".

وتتسم الهوية التجارية الجديدة لـ "ليبارا السعودية"، بأنها هوية تتماشى مع الثورة الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما أنها تعكس روح الابتكار التي تميز خدمات الشركة في مختلف القطاعات، وهو ما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة "ليبارا السعودية" تقدم أسعاراً منافسة لخدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال موقع الشركة www.lebara.sa. كما أنَّ شركة "ليبارا" العالمية واحدة من أنجح شركات الاتصالات ذات التكلفة المنخفضة في أوروبا، وأطلقت أول خدمة للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة على الإطلاق في هولندا عام 2004، وتسعى اليوم أن تصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تطمح إلى أن تكون أفضل شركة في خدمات العملاء والاستفادة من خبراتها العالمية وتجاربها المميزة.

ليبارا السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ليبارا السعودية" تطلق هويتها الجديدة لتواكب متطلبات المجتمع
سبق

أعلنت شركة "ليبارا السعودية" إطلاق هويتها الجديدة التي تعكس دور الشركة الرائد في قطاع الاتصالات السعودي، ولا سيما أنها مثلت إضافة نوعية للسوق السعودي؛ كونها مشغل اتصالات افتراضياً سعودياً برؤية وهوية عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليبارا السعودية" المهندس وليد الحركان؛ "إن الهوية الجديدة للشركة تتضمن تغيراً إستراتيجياً لنا، حيث إننا بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتعزز قنوات وصولنا للعملاء ولا سيما أن القنوات الإلكترونية أصبحت تلعب دوراً رئيساً في ذلك".

وأضاف الحركان: "قد مضى خمس سنوات على انطلاق عمليات (ليبارا السعودية) في السوق السعودي، وباتت هناك ضرورة لتجديد هوية العلامة التجارية بهوية جديدة تلبي خيارات العملاء بشكل أكبر، ولا سيما فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في بالمملكة".

وتتسم الهوية التجارية الجديدة لـ "ليبارا السعودية"، بأنها هوية تتماشى مع الثورة الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما أنها تعكس روح الابتكار التي تميز خدمات الشركة في مختلف القطاعات، وهو ما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة "ليبارا السعودية" تقدم أسعاراً منافسة لخدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال موقع الشركة www.lebara.sa. كما أنَّ شركة "ليبارا" العالمية واحدة من أنجح شركات الاتصالات ذات التكلفة المنخفضة في أوروبا، وأطلقت أول خدمة للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة على الإطلاق في هولندا عام 2004، وتسعى اليوم أن تصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تطمح إلى أن تكون أفضل شركة في خدمات العملاء والاستفادة من خبراتها العالمية وتجاربها المميزة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:56 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:21 PM

"ليبارا السعودية" تطلق هويتها الجديدة لتواكب متطلبات المجتمع

بعد مرور خمس سنوات وعبر باكورة جديدة من الخدمات والباقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "ليبارا السعودية" إطلاق هويتها الجديدة التي تعكس دور الشركة الرائد في قطاع الاتصالات السعودي، ولا سيما أنها مثلت إضافة نوعية للسوق السعودي؛ كونها مشغل اتصالات افتراضياً سعودياً برؤية وهوية عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليبارا السعودية" المهندس وليد الحركان؛ "إن الهوية الجديدة للشركة تتضمن تغيراً إستراتيجياً لنا، حيث إننا بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتعزز قنوات وصولنا للعملاء ولا سيما أن القنوات الإلكترونية أصبحت تلعب دوراً رئيساً في ذلك".

وأضاف الحركان: "قد مضى خمس سنوات على انطلاق عمليات (ليبارا السعودية) في السوق السعودي، وباتت هناك ضرورة لتجديد هوية العلامة التجارية بهوية جديدة تلبي خيارات العملاء بشكل أكبر، ولا سيما فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في بالمملكة".

وتتسم الهوية التجارية الجديدة لـ "ليبارا السعودية"، بأنها هوية تتماشى مع الثورة الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما أنها تعكس روح الابتكار التي تميز خدمات الشركة في مختلف القطاعات، وهو ما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة "ليبارا السعودية" تقدم أسعاراً منافسة لخدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال موقع الشركة www.lebara.sa. كما أنَّ شركة "ليبارا" العالمية واحدة من أنجح شركات الاتصالات ذات التكلفة المنخفضة في أوروبا، وأطلقت أول خدمة للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة على الإطلاق في هولندا عام 2004، وتسعى اليوم أن تصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تطمح إلى أن تكون أفضل شركة في خدمات العملاء والاستفادة من خبراتها العالمية وتجاربها المميزة.

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