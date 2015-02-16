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اليوم.. نهاية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحدّدة

تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.

وقال برنامج مكافحة التستر إن طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. نهاية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري
سبق

تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.

وقال برنامج مكافحة التستر إن طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:29 AM

اليوم.. نهاية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحدّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.

وقال برنامج مكافحة التستر إن طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.

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