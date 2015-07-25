كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129".

وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله".

أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم.

أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-25 أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم. وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله". كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129".

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 12:26 PM

أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس لمسابقة 61 كجم.. بعد أن أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة





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أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم.

وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله".

كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129".