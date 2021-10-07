"سنبل" يحصد جائزتي أفضل رئيس تنفيذي لتمويل التجارة الإسلامي في السعودية والشرق الأوسط

الفوز بهما جاء تقديراً للدور الاستراتيجي والريادي الذي مارسه الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ITFC"

أعلنت مجلة "جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو" (The Global Banking & Finance Review) عن فوز الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المهندس هاني سالم سنبل، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لتمويل التجارة الإسلامي في المملكة العربية السعودية للعام، وجائزة الرئيس التنفيذي لتمويل التجارة الإسلامي للعام في منطقة الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز مجلة "جلوبال بانكينج اند فاينانس" بنستختها لعام 2021.

وتأتي هذه الجوائز تقديراً لأعمال وإنجازات الرواد في القطاع المصرفي والمالي العالمي واحتفالاً بأدائهم الاستثنائي والبارز.

وتعكس جوائز "جلوبال بانكينج اند فاينانس"، منذ تأسيسها في عام 2011، الابتكار والإنجاز والاستراتيجية والتغييرات التطويرية والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي.

ويتمثل الهدف الرئيس من وراء تأسيس هذه الجوائز الشهيرة في تكريم الشركات والمؤسسات وكذا الشخصيات الملهمة التي تمتلك خبرة مهنية متميزة واستثنائية في عالم المال.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال "سنبل": "إنه من دواعي سروري أن يتم منحي بهذه الجوائز المرموقة بين نظرائنا في القطاع. وأود أن أهدي

هذه الجائزة أولاً إلى فريق عملنا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الذي أعب دوراً بارزاً في بلورة هذا الإنجاز، وإلى شركائنا الذين أظهروا مرونة قوية وثقة راسخة في قدرتنا على تقديم المزيد من الدعم لدولنا الأعضاء هذا العام في ظل الجائحة".

منذ تأسيسها في عام 2008؛ برزت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، كواحدة من أهم المصادر العالمية الداعمة لتمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وتأتي كذلك في طليعة موردي الحلول التجارية المدمجة والمتكاملة لصالح الدول الأعضاء لدعم الانتعاش الاقتصادي أثناء وبعد جائحة كورونا.