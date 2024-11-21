مراسلون يعرضون تجاربهم في تغطية الحروب خلال منتدى الإعلام السعودي

أنتجوا أعمالهم تحت أزيز الرصاص وأصوات القنابل حتى ينقلوا الواقع بتفاصيله

يستعرض منتدى الإعلام السعودي تجارب ثرية لمراسلين صحفيين اعتمروا خوذة الحرب؛ ليكونوا بمثابة الجنود في الجبهة ينتجون أعمالهم تحت أزيز الرصاص وأصوات القنابل لينقلوا الواقع بحذافيره إلى المتابعين والمهتمين.

جاء ذلك خلال جلسة "تغطية الحروب والأزمات" التي تستضيف رئيس منظمة المراسلين العرب في لندن محمد العرب، والإعلامي الحربي حسن الطالعي، والمحلل السياسي فهد الشليمي، ويديرها مفرح الشقيقي.

ويتمتع ضيف جلسة "الإعلام في الحروب والأزمات" محمد العرب تجربه عريضة في تغطية الحروب، وسبق له أن تعرض لمحاولات اغتيال وخاض تجربة الاعتقال لمرات عدة، كما قدّم للساحة الصحافية مؤخراً كتاب "دليل الإعلام الحربي" الذي لخص فيه ربع قرن من العمل الإعلامي مسطراً فيه نصائحه في التعامل مع مختلف الظروف في الميدان.

ويعتبر ضيف الجلسة حسن الطالعي أحد أوائل المراسلين الإعلاميين الذين تواجدوا على خط النار في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية منذ الأيام الأولى لـ"عاصفة الحزم"، حيث قدم العديد من التقارير التلفزيونية في مواقع الاشتباكات الحدودية وداخل العمق اليمني.

وخلال الجلسة، سيتحدث العقيد ركن متقاعد والمحلل السياسي الكويتي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي عن رؤيته للإعلام الحربي من زاوية عسكرية إعلامية.

واشتهر "الشليمي" بتحذيراته من الحملات الإعلامية الممنهجة في الحروب ومطالباته للجماهير بعدم تصديق المعلومات الكاذبة عبر وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشديده على توثيق الحقائق إعلامياً؛ لمنع الأعداء من استغلال وترويج الأكاذيب.

وشهد العالم العربي في العِقد الأخير الكثير الصراعات التي بزغ فيها نجم إعلاميين كان لهم حضورهم البارز في تغطيتها رغم الصعوبات والتحديات التي تفرزها، الأمر الذي جعل منتدى الإعلام السعودي يهتم بتشريح حالة التعاطي الإعلامي في الحروب في الجلسة.

وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات التي تشهدها لبنان والعراق حالياً والحرب الدائرة في سوريا واليمن والثورات في الجزائر والسودان وتجارب الوسائل الإعلامية في أزمات الربيع العربي التي مرت بمصر وتونس.

يُذكر أن منتدى الإعلام السعودي الذي تنظمه هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض مطلع شهر ديسمبر المقبل سيشهد مشاركة أكثر من ألف إعلامي وخبير متخصص من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من 32 دولة، ويعد الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه بالمنطقة.